Мобілізовані росіянами луганці втекли з-під Покровська

З Покровського напрямку втекли жителі Луганської області, яких нещодавно незаконно мобілізували до армії Росії. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

Партизани посилаються на власного агента у лавах 110-ї мотострілецької бригади ЗС Росії. За словами джерела «Атешу», до підрозділу вже почали прибувати нещодавно мобілізовані росіянами жителі Луганщини, яких без підготовки одразу перекидають на Покровський напрямок. Деякі з мобілізованих вже втекли з розташування.

«Щонайменше четверо вже самовільно залишили частину, дізнавшись, що їх відправляють у “м'ясні штурми”, де виживають одиниці. Люди обирають ризик дезертирства замість гарантованої смерті. Така втеча — прямий доказ: ніхто не хоче вмирати витратним матеріалом заради чужих амбіцій та провальних рішень штабу», – наголосили партизани.

Нагадаємо, 15 листопада, голова Луганської ОВА Олексій Харченко повідомив, що окупанти мобілізували першу групу резервістів, які проходили строкову службу у російській армії. За словами Харченка, росіяни обіцяли резервістам, що вони лише здійснюватимуть охорону інфраструктурних об’єктів, але одразу відправили до навчальних центрів.

Додамо, що у квітні 2025 року МЗС України закликало строковиків, яких росіяни залучають до війни проти Батьківщини звернутися до проєкту «Хочу жить» та добровільно скласти зброю Силам оборони.