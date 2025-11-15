Росіяни мобілізують жителів Луганської області

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни мобілізували першу групу резервістів. Про це у суботу, 15 листопада, повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко.

«На окупованій території Луганщини зібрали першу партію резервістів. У міноборони РФ їх обіцяли готувати виключно до охорони інфраструктурних об’єктів. Втім, одразу відправили до навчальних центрів. “Спеціальні збори” триватимуть упродовж двох місяців», – повідомив Олексій Харченко.

За даними голови Луганської ОВА, російські військкомати розробили план примусової мобілізації жителів тимчасово окупованих територій.

Крім того, за словами Олексія Харченка, у педагогічному ВНЗ в Луганську відкрили центр військово-патріотичного виховання молоді «Редут». Окупанти зобов’язали відвідувати заклад студентів всіх луганських вищих навчальних закладів, а також школярів.

«На заняттях загарбники проводитимуть із ними вогневу та тактичну підготовку, а також вчитимуть керувати БпЛА. У так званому “міністерстві освіти і науки ЛНР” цю ідею мілітаризації молоді, звісно що, підтримали», – розповів голова Луганської ОВА.

Додамо, що Росія систематично мобілізує на війну громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, змушуючи воювати їх проти власної країни, чим порушує норми міжнародного права.

1 квітня 2025 року МЗС України закликало українців на ТОТ уникати призову до російської армії. Зовнішньо політичне відомство порадило за першої нагоди залишати окупаційні підрозділи, повертатись на територію України або виїжджати до третіх країн. У разі залучення Росією строковиків до війни проти України МЗС закликало їх звернутися до проєкту «Хочу жить» та добровільно скласти зброю Силам оборони.

Частина мобілізованих українців потрапляє у полон до ЗСУ. Також відомі випадки втечі незаконно мобілізованих українців. 2 серпня, партизанський рух «АТЕШ» повідомляв про масову втечу жителів окупованої частини Запорізької області, яких росіяни примусово мобілізували до своєї армії.