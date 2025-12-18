Військовим вдалося покращити тактичне положення на Лиманщині

Третій корпус та Головне управління розвідки провели спільні штурмові дії на Лиманському напрямку, знищивши полк російської армії. Про це у четвер, 18 грудня, повідомило ГУР Міноборони України.

У результаті спільної спецоперації військовим вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил на Лиманщині. Під час цього захисники ліквідували полк армії РФ, а значну кількість окупантів захопили в полон.

Таким чином українські військові позбавили ворога можливості маневру й створили передумови для подальших рішень на напрямку.



«Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя – підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю», – заявив командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що бійці Легіону «Свобода Росії» Головного управління розвідки здійснили успішну операцію у тилу окупантів в Покровську, що на Донеччині. Розвідники знищили пункт управління безпілотних авіаційних комплексів 7-ї роти 35-ї мотострілецької бригади армії Росії.