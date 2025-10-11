Польща не згодна з упровадженням так званого міграційного пакту, заявив Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не братиме участі в розміщенні нелегальних мігрантів на своїй території, як передбачає так званий міграційний пакт Європейського Союзу. Про це в суботу, 11 жовтня, повідомив телеканал Polsat News з посиланням на допис прем’єра.

«Я казав, що в Польщі не буде переміщення мігрантів, і не буде! Це вирішено. Ми укріпимо бар’єр на кордоні з Білоруссю – а наразі це найкраще охоронюваний кордон у Європі. Я казав, що ми посилимо візові та міграційні правила – і Польща стала прикладом для інших. Ми діємо, а не говоримо!» – написав Туск.

Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy! — Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2025

Водночас лідер опозиції партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський зазначив, що як нелегальна міграція, так і несприятлива торгівельна угода значно погіршать ситуацію в Польщі. За словами Качинського, полякам не слід довіряти словам Туска.

За даними медіа, Європейська комісія мала б прийняти аргументи польського уряду про те, що Польща належить до країн, які «перебувають під міграційним тиском». Окрім того, повідомлялось, що випадок Польщі є унікальним через кількість біженців з України, яких прийняла країна.

Офіційне рішення Єврокомісії з цього питання буде представлено наступного тижня.

«Останній тиждень ознаменувався зростанням спроб перетину польсько-білоруського кордону. Там перебуває 11 тис. солдатів і офіцерів, які нас захищають. Тому Польща повинна бути виключена з механізму переселення ЄС. Наш уряд, попри волання опозиції (йдеться про партію “Право і справедливість”, – ред.), проводить політику, яка ефективно переконує ЄК у нашій правоті. Голова Комісії була в Польщі й бачила це», – додав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Додамо, міграційний пакт ЄС Європейська комісія вперше запропонувала у вересні 2020 року. Нові правила зобов’язують держави-члени більш рівномірно розподіляти витрати та зусилля, пов’язані з прийняттям мігрантів, реформують процедури ЄС щодо надання притулку та безпеки кордонів, а також вводять інші зміни. Рада Європейського Союзу затвердила пакт у травні 2024 року, при цьому Угорщина та Польща проголосували проти.