Ставлення поляків до прийому українських біженців вкотре погіршилося

50% опитаних поляків заявили, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою. Про це у четвер, 9 жовтня, повідомив інформаційний канал Polsat News з посиланням на опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS).

Згідно з опитуванням, за останні пів року ставлення поляків до прийому українських біженців вкотре погіршилося. Ця тенденція зберігається з середини 2023 року.

«Частка голосів на підтримку прийому біженців з України в Польщі є найнижчою (48%), а голосів проти – найвищою (45%) з часу, коли CBOS почав ставити це питання респондентам, тобто з 2014 року», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, серед польського суспільства наразі переважає думка, що допомога, яку Польща пропонує біженцям, є занадто великою, про це заявили 50% опитаних. Тоді як 46% поляків вважають, що її масштаб є відповідним.

Більшість поляків, а саме 58% серед опитаних, вважає, що доступ до таких пільг і послуг, як «800+» або безкоштовна медична допомога, повинні мати тільки ті українці, які працюють і платять податки.

«Кожен четвертий опитаний заявив, що крім роботи та сплати податків у Польщі, українці, які отримують доступ до цих послуг, повинні також мати статус біженця (25%). Кожен дванадцятий вважає, що українці в Польщі взагалі не повинні користуватися такими пільгами (8%)», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 12 вересня польський Сейм схвалив законопроєкт, який продовжує дозвіл українським біженцям перебувати в Польщі до березня 2026 року, а також передбачає зміни правил отримання соціальних виплати для іноземців за програмою «800+».