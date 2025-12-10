Першу партію бронековдр військові зможуть отримати на початку лютого 2026 року

Державний оператор тил розпочав закупівлю перших 5300 польових тентів – бронековдр на суму 132 млн грн. Першу партію польових тентів планують передати до кінця лютого 2026 року.

Як повідомило Міноборони у середу, 10 грудня, польові тенти захищатимуть військових на передовій від уламків артилерійських снарядів, мін, гранат чи інших вибухонебезпечних елементів. Також військові зможуть їх використовувати під час переміщення на відкритій місцевості, для укриття бліндажів та позицій чи під час евакуації поранених.

«Продовжимо забезпечувати наших захисників усім необхідним для збереження життя та успішного виконання бойових завдань», – повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Комплект, який отримає боєць, міститиме чохол, м’який балістичний пакет, індивідуальну сумку для перенесення, паспорт та комплект запчастин, якими можна полагодити бронековдру у разі незначних пошкоджень. Вироби постачатимуться у камуфляжі ММ-14 та зможуть витримати температуру від -40°С до +70°С за умов вологості від 40% до 70%.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України закупило для військових 500 тис. засобів індивідуального обігріву, серед яких електричні устілки та хімічні грілки, які забезпечують тепло для військових у польових умовах щонайменше 6 годин.