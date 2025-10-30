Електричні устілки забезпечують тепло щонайменше на 6 год.

Міністерство оборони України закупило для військових 500 тис. засобів індивідуального обігріву, серед яких електричні устілки та хімічні грілки вартістю 66 млн грн.

Як повідомило 29 жовтня Міноборони, у серпні 2025 року Державний оператор тилу закупив через майданчик Prozorro для військових ЗСУ 200 тис. електричних устілок з підігрівом та 300 тис. хімічних грілок.

На Prozorro можна знайти три тендери на закупівлю індивідуальних засобів обігріву. Перший – на суму 59,7 млн грн виграло ТОВ «Еквіпторг», ще два тендери на суми 2,2 млн грн. та 4,3 млн грн отримало ТОВ «Оператор тилу». За підсумками торгів міноборони уклало контракти на суму понад 66 млн грн.

Закуплені хімічні грілки та електричні устілки забезпечують тепло для військових у польових умовах щонайменше на 6 годин. Електричні устілки живляться від павербанків. У комплекті військові отримають конектор із системою фіксації, дріт, вмикач/вимикач, роз’єм USB type A.

Закуплені хімічні грілки забезпечують обігрів рук, ніг та загалом тіла, створені вони на основі натуральних компонентів та забезпечують тепло протягом 6 годин.

У Міноборони наголосили, що активно розробляють та вдосконалюють технічні специфікації та екіпірування для забезпечення максимального комфорту військових під час виконання бойових завдань.