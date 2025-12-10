Найбільший корпус заводу «Темп» реконструюють під ТЦ

У Хмельницькому найбільший корпус машинобудівного заводу «Темп» почали перебудовувати під торговий центр з такою ж назвою. Планований ТРЦ матиме три поверхи та понад 50 тис. м2 площі. Його відкриття заплановано на друге півріччя 2027 року. Про це повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Основою для майбутнього торгового-розважального центру «Темп» стануть механічний та адміністративно-побутовий корпуси заводу, а також допоміжні будівлі, йдеться в публікації. Загалом реконструкція заводу почалася 2023 року, проте до переробки основного корпусу стали ще кілька тижнів тому.

«У процесі реконструкції це все мають добудувати та розширити. Ця частина стане єдиним цілим з торговим центром, який відкриється в 2027 році», – повідомила УРТЦ з посиланням на дані компанії UTG, яка є розробником концепції центру та брокером.

Площа земельної ділянки під ТЦ становить 44 га, готовий об’єкт матиме близько 50 тис. м2. Будівля передбачає три поверхи, з яких один підземний. Укриття матиме площу 2,1 тис. м2. Планована тривалість будівництва – 18 місяців.

Реконструкція корпусів заводу, фото «Всім»

Наразі відомо, що одним з орендарів майбутнього об’єкту стане Fozzy Group (супермаркети «Сільпо», «Фора», Thrash!, аптечні крамниці «Біла ромашка» тощо), група попередньо забронювала близько 6 тис. м2.

Як писав хмельницький інформаційний сайт «Всім», окремі корпуси заводу «Темп» у Хмельницькому давно припинили використовувати у виробничих цілях. Зокрема, в одному з них тепер працює місцева філія Міжрегіональної академії управління персоналом. Інший корпус реконструюють у торгово-офісний центр «Темп», а поряд працює ресторан McDonald's.

Земельна ділянка, на якій планують звести ТЦ, належить АТ «Завод «Темп». Компанія була зареєстрована у серпні 1994 року та є правонаступницею радянського заводу «Темп». Завод займається виробництвом трубозварювального обладнання для магістральних трубопроводів, центраторів для вирівнювання труб, зварювальних агрегатів, електроінструментів (пилки, коси та інші) тощо. Власниками акціонерного товариства є родички, київські підприємиці Інесса та Дарья Кравченко, згідно з даними YouControl.

Інессі Кравченко належить контрольний пакет АТ, вона разом із родичами має розгалужену бізнесову імперію з близько двох десятків компаній в Україні (так званий холдинг «Стан-Інвест»). Її компанії займаються виробництвом електроенергії, торгівлею харчами, рієлторською діяльністю, будівництвом, виробництвом електричного обладнання, книговидавництвом тощо. До орбіти їхнього впливу входить проєктований індустріальний парк «Стан Інвест» у Олександрії на Кіровоградщині.

У компліментарних публікаціях медіа називають Інессу Кравченко «бізнес-леді, просвітницею, натхненницею видавництва «Колесо життя» тощо.

Раніше більшість компаній родини Кравченків, як йдеться в профілі YouConrtol, мали зв’язок із російськими фірмами – це «С.Т.Маркет», «Колесо Жизни – Трейд» тощо, що мали істотні частки в статутному капіталі (наприклад, тут, тут і тут).

Фірми Кравченків фігурували у розслідувані поліції щодо відмивання грошей, отриманих зокрема на окупованих Росією територіях, створенні конвертаційного центру тощо.

Окрім того, до 2019 року замість Інесси Кравченко та її родичів бенефіціарним власником компаній групи був Олег Кравченко (найімовірніше – чоловік підприємиці). За даними сайту «Наші гроші», понад 10 років тому він був депутатом Верховної Ради АР Крим від партії «Союз». Кримський парламент того скликання проголосував за оголошення референдуму щодо статусу Криму наприкінці лютого 2014 року. У 2012-2014 рр. Олег Кравченко був помічником проросійського народного депутата від партії «Союз» Льва Миримського, який раніше також був депутатом ВР АР Крим.

До слова, неподалік заводу «Темп» також будують великий ТРЦ під назвою Proskuriv Plaza. Його заявлена площа становитиме 60 тис. м2, відкриття заплановане у першому півріччі 2026 року.

Наразі найбільшим ТРЦ у Хмельницькому є «Оазис» із загальною площею 30 тис. м2.