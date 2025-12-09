Ритейл-парк зводять на трасі Київ – Чоп, поблизу авторинку у Кінчеші

В Ужгороді розпочали будівництво ритейл-парку, площею 3,5 тис. м2 зі спортивною зоною. Торговий об’єкт планують відкрити влітку 2026 року, проєкт реалізовує компанія Retail & Development Advisor.

Як розповіла ZAXID.NET керівниця проєкту Тетяна Євтушенко у вівторок, 9 грудня, ритейл-парк зводять на трасі Київ – Чоп, поблизу авторинку в Кінчеші.

«Будівельні роботи на об’єкті вже розпочалися. У межах реалізації першої черги проєкту зведуть будівлю ритейл-парку площею 3,5 тис. м2 та спортивну зону з футбольними та падл-майданчиками. Друга черга передбачає будівництво допоміжних приміщень», – сказав генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.



Як стверджують в Retail & Development Advisor, локація майбутнього ритейл-парку має зручну транспортну розв’язку та високий трафік автомобілів (близько 45 тис. авто на добу). Торговий об’єкт матиме паркінг на 120 автівок.

У травні 2025 року орендні площі планують передати під адаптацію торгових операторів. Серед них можуть бути магазини товарів для дому, спортивного одягу та взуття, а також fashion-оператори. Офіційне відкриття парку заплановано на серпень 2026 року.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Рітейл Енд Девелопмент Едвайзер» зареєстроване в Києві у 2013 році та належить місцевим підприємицям Ірині Семак, Олені Жук та Ользі Рязанцевій. Компанія також виступає ексклюзивним брокером майбутнього ТРЦ «Україна», який стане найбільшим торговим центром на Закарпатті.