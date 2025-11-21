Ритейл-парки – це торгові центри навколо великих паркінгів

На Закарпатті вперше відкрили ритейл-парки – окремі магазини навколо великих паркінгів. Торгові центрі з’явилися в Ужгороді та Мукачеві.

Новий ритейл-парк Traid Mall відкрився по вул. Олександра Блистіва,2 в Ужгороді. Як повідомили в Українській раді торгових центрів 20 листопада, ексклюзивним брокером та розробником концепції виступила компанія UTG.

«Загальна площа – 2,3 тис. м2. Об’єкт має паркінг на 56 автомобілів. У Traid Mall розпочали роботу “Епіцентр home”, бренд жіночого та чоловічого одягу Sinsay, магазин харківської меблевої фабрики “Константа” та інші», – зазначили в UCSC.

Ритейл-парк в Ужгороді. Фото UCSC

Водночас Retail Park Mukachevo розпочав роботу 15 листопада на вулиці Андрея Шептицького, 21. Ексклюзивним брокером торгового об’єкта стала компанія Retail&Development Advisor (RDA).

Як розповіла керівниця проєкту, Анна Яценко, загальна площа першої черги ритейл-парку понад 8,6 тис.м2. У день відкриття тут запрацювали магазини одягу Sinsay, Waikiki, спорттоварів Megasport, а також ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy.

Керуючий партнер управлінської компанії «Про Менеджмент» Андрій Лотоцький зазначив, що паркінг Retail Park Mukachevo розрахований на понад 200 автомобілів. Незабаром тут планується запуск супермаркету данського меблевого бренду Jysk, салону дверей і підлогових покриттів Holz, магазину одягу Andi, квіткового бутика та відділення «Нової пошти».

Другу чергу ритейл-парку в Мукачеві планують завершити до кінця 2026 року. З її запуском площа комплексу перевищуватиме 24,2 тис. м2.