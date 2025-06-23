Відкриття Nestoria Plaza заплановане на кінець 2026 року

В Ужгороді на вул. Миколи Баб’яка триває будівництво нового торговельно-розважального центру Nestoria Plaza. Проєкт передбачає створення простору для понад сотні магазинів, зокрема міжнародних операторів, раніше не представлених у регіоні.

Як повідомили в Українській раді торгових центрів, Nestoria Plaza зводять у новому густонаселеному мікрорайоні Ужгорода, за кілометр від кордону зі Словаччиною. Відкриття ТРЦ заплановане на кінець 2026 року. Станом на червень 2025 року ступінь готовності об’єкта перевищує 50%.

«Упритул до Nestoria Plaza, на площі понад 23 га, будуються два нових мікрорайони. Майбутній ТРЦ орієнтований на близько 780 тис. потенційних відвідувачів, зокрема мешканців прикордонних регіонів зі Словаччини та Угорщини», – зазначили в UCSC.

Автор концепції та брокер проєкту – компанія Urban-X. Загальна площа ТРЦ становитиме понад 3 га, орендна – 2 га. У Nestoria Plaza розмістяться понад 100 магазинів провідних українських і міжнародних брендів, зокрема, раніше не представлені у регіоні оператори. Також в ТРЦ буде продуктовий супермаркет, площею 2,7 тис. м2, фуд-корт зона та розважальні простори, а також паркінг на 400 автомобілів.