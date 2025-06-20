Інвестиції в об’єкт склали 5 млн доларів

В Ужгороді ввели в експлуатацію ТЦ GrushevSky, розташований на вул. Михайла Грушевського, 68. Інвестиції в об’єкт склали 5 млн доларів.

Як повідомили в Українській раді торгових центрів, відкриття ТЦ заплановане на 26 липня. Розробником концепції ТЦ GrushevSky є Urban-x, а девелопером – будівельна компанія МКВ. Торговий центр звели поруч з відомим в Ужгороді «П’яним ринком».

«Чотириповерховий ТЦ загальною площею в 4 тис. м2 збудовано за проєктом архітектурного бюро Mytrichko Syma. Загальні інвестиції в об’єкт склали 5 млн доларів», – зазначили в UCSC.

Орендарями торгового центру стануть продуктовий маркет «Амбар», «Копійочка», магазини одягу Sinsay, Andi та Famo. У закладі розмістять фуд-зону з літньою терасою, дитячий центр із магазином, ігровою кімнатою та зоною для розвитку. Також на території ТЦ облаштована парковка.