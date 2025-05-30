Візуалізація майбутнього ТРЦ Riverville на вул. Баб’яка в Ужгороді

Упродовж 2025-2027 років в Ужгороді відкриють торгові центри «Україна», Residents Mall та Riverville. Про це ZAXID.NET повідомили в консалтинговій компанії Retail&Development Advisor.

ТРЦ «Україна»

Відкриття торгового центру на пл. Кирила і Мефодія в Ужгороді заплановане на грудень 2025 року. Орендарями понад 1,1 га комерційної площі стануть, зокрема, ALMA, Brocard, «Марафон», EVA, «Люксоптика», «Укрзолото», «Золотий вік», Sova, Yves Rocher, Love You, MBM my Home, House, Bugatti, Reserved, Adidas, Solmar, Comfy та «Чудо Острів».

Триповерховий ТРЦ «Україна» стане найбільшим на Закарпатті. Фото RDA

«Після введення в експлуатацію триповерховий ТРЦ стане найбільшим торгово-розважальним центром Закарпаття. В рамках проєкту працюватиме сучасний кінотеатр, великий продуктовий супермаркет, міжнародні та національні бренди, а також фудкорт з оглядовою терасою. Для автомобілістів будуть облаштовані підземний та наземний паркінги на 350 машиномісць», – зазначили в RDA.

Residents Mall

Торгово-розважальний центр, площею понад 3 га та паркінгом на 414 автомобілів, розташують в межах ЖК преміум-класу Residents Avenue поблизу Боздоського парку.

Residents Mall зводять на Слов'янській набережній. Фото RDA

Серед підтверджених орендарів комплексу – двоповерховий магазин брендового одягу Symbol, який розміститься на площі у 2 тис. м2. Відкриття торгово-розважального центру на Слов’янській набережній заплановано на другий квартал 2027 року.

Riverville

В Ужгороді розпочалося будівництво ТРЦ Riverville, що розташується в межах однойменного житлового комплексу на вул. Баб’яка.

«Сучасний торгово-розважальний центр зведуть в єдиній концепції з ЖК, в межах якого облаштують набережну із ресторанною зоною. Тут планується відкриття трирівневого сімейного ресторану з терасами та дитячими зонами, загальною площею близько 1,5 тис. м2», – розповіли в RDA.

ТРЦ Riverville розташується в межах однойменного ЖК на вул. Баб’яка. Фото RDA

В ТРЦ, який планують відкрити у 2027 році, будуть представлені національні та міжнародні торгові оператори, зокрема, один з лідерів продуктового ритейлу, дитячий розважальний центр та міжнародний fashion-оператор. В проєкті також передбачена реалізація фітнес-клубу та багаторівневого паркінгу на 308 автомобілів.