У чотирирівневому ТРЦ розмістять дитячу розважальну зону, кінотеатр, магазини і ресторани

В Ужгороді будують новий чотирирівневий ТРЦ «Україна» з дитячим розважальним центром, кінотеатром, ресторанами та відомими магазинами. Торговий центр стане найбільшим у Закарпатській області.

Як повідомляє RAU, новий торговий центр загальною площею 20000 м2, побудують на площі Кирила і Мефодія, неподалік від історичного центру міста. Інвестори планують завершити будівництво наприкінці 2024 року.

«Наразі ми завершуємо архітектурну концепцію ТРЦ. Проте вже зараз можна однозначно сказати, що наповнення торгово-розважального центру буде найбільшим на Закарпатті. Багато національних та міжнародних мереж виявляють зацікавленість у відкритті тут своїх магазинів. Підвищений інтерес до об’єкта з боку торгових операторів цілком зрозумілий, адже це перший ТРЦ такого масштабу та класу в регіоні, аналогів якому в Закарпатті на сьогодні немає ані по архітектурі, ані по локації», – зазначив генеральний директор консалтингової компанії Retail & Development Advisor (RDA), що виступає ексклюзивним брокером майбутнього ТРЦ, Андрій Лотоцький.

За попередніми розрахунками, торговий центр зможе приймати до 20 тисяч відвідувачів на день. Передбачається, що в ТРЦ «Україна» відкриється продуктовий супермаркет ALMA, форматні магазини національних та міжнародних операторів, сучасний кінотеатр преміум-класу, ресторани та зона фуд-корту.

Перед ТРЦ девелопер планує здійснити благоустрій площі та облаштувати громадський простір.