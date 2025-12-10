На Чернігівщині прокурор за хабар обіцяв закрити кримінальне провадження

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали прокурора окружної прокуратури Чернігівщини на хабарі. Про це у середу, 10 грудня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Вказується, що прокурора затримали під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. доларів. За хабар посадовець обіцяв закрити кримінальне провадження та допомогти уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу в одному з населених пунктів Чернігівщини.

ДБР готується оголосити затриманому прокурору підозру в одержанні хабаря (3 ст. 368 КК України), після чого суд обере для посадовця запобіжний захід. Прокурору загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними генпрокурора Руслана Кравченка, йдеться про прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області. Він був старшим групи прокурорів, що розслідували справу про незаконну порубку лісу.

«Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд. І так буде з кожним, хто плутає прокуратуру з особистим гаманцем», – наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у вересні 2023 року на хабарі у 40 тис. доларів затримали заступницю прокурора Запорізької області Наталію Максименко. А у травні 2025 року стало відомо, що Максименко мобілізувалась до ЗСУ.