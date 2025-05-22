Наталю Максименко затримали під час одержання хабаря

Заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко, яку затримали на хабарі 40 тис. доларів, мобілізувалась до Збройних сил України. Про це у четвер, 22 травня, повідомив журналіст Олег Новіков.

Як повідомив Олег Новіков, Вищий антикорупційний суд не розглянув клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження строку відсторонення Наталі Максименко від посади заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури.

За даними журналіста, Максименко мобілізувалася до Збройних сил України, а саме до 422-го окремого батальйону безпілотних систем Luftwaffe. Зауважимо, що у складі цього батальйону є жіночий підрозділ БпЛА.

23 вересня 2024 року САП та НАБУ повідомили про затримання Наталі Максименко на хабарі у 40 тис. доларів. За даними слідчих, за гроші вона обіцяла змінити підслідність у кримінальному провадженні, скасувати арешт майна та не притягувати до кримінальної відповідальності людину, стосовно якої здійснювалось досудове розслідування.

Наступного дня жінці оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 квітня САП повідомила, що до Збройних сил України мобілізувались 48 фігурантів корупційних справ. Через мобілізацію підозрюваних розгляд справ зупинено. Правоохоронці зауважили, що мобілізація стала «одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності».