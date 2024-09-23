Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили заступницю прокурора Запорізької області на хабарництві. Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у САП та НАБУ.

За даними слідчих, жінка вимагала хабар у 40 тис. доларів [понад 1,6 млн грн]. За гроші вона обіцяла змінити підслідність у кримінальному провадженні, скасувати арешт майна та не притягувати до кримінальної відповідальності людину, стосовно якої здійснювалось досудове розслідування.

Заступницю прокурора затримали букваль під час одержання грошей. Наразі правоохоронці працюють над оголошенням їй підозри в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 12 років позбавлення волі. Також затриману можуть позбавити права обіймати певні посади.

Слідчі не розкривають ім’я затриманої, але сайт LIGA.net із посиланням на джерело у правоохоронних органах пише, що йдеться про Наталю Максименко. Жінка обіймала посаду з листопада 2020 року.

Затримана у Запоріжжі заступниця обласного прокурора

Крім того, на сайті Запорізької обласної прокуратури вказано, що її керівник Сергій Спільник має двох заступників чоловічої статі – Андрія Коваля і Петра Черного. Та лише одну заступницю жіночої статі – Наталю Максименко.

Скріншот з сайту Запорізької обласної прокуратури

Нагадаємо, у липні 2024 року НАБУ та САП викрили на хабарництві прокурорів Офісу генерального прокурора. За 170 тис. доларів вони обіцяли ухвалити рішення про закриття кримінального провадження.