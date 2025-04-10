До ЗСУ мобілізувались 48 підозрюваних у корупції

До Збройних сил України мобілізувались 48 фігурантів корупційних справ. Через мобілізацію підозрюваних розгляд справ зупинено. Про це у четвер, 10 квітня, повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ», – йдеться у повідомленні САП.

У САП зазначають, що через мобілізацію підозрюваних, суд призупинив розгляд деяких справ, а строки притягнення до відповідальності спливають. Таким чином підозрювані можуть уникнути покарання.

LB з посиланням на Центр протидії корупції пише, що серед раптово мобілізованих – фігуранти гучних корупційних скандалів. Зокрема, до лав Збройних сил України долучився міський голова Білої Церкви (Київщина) Геннадій Дикий. Його підозрюють у завданні територіальній громаді збитків на понад 8,7 млн грн. За даними слідства, з його подання Білоцерківська міська рада ухвалила рішення про придбання нерухомості, вартість якої була суттєво завищена.

У жовтні 2023 року до ЗСУ мобілізувався помічник народного депутата Анатолія Гунька Ігор Калініченко. Обох підозрюють у одержання хабаря від представника ТОВ «Агроформ-2019». За даними слідства, гроші вимагали за надання в оренду державних земель. Загальна сума хабаря становила 221 тис. доларів. Через мобілізацію Калініченко на посаду офіцера групи психологічної підтримки персоналу штабу ВАКС припинив розгляд справи. Водночас Анатолій Гунько отримав 7 років ув’язнення.

У серпні 2023 року на посаду начальника речової служби однієї з військових частин в Чернівцях мобілізувався екскерівник філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» Віталій Цвігун. Він фігурує у справі про завдання «Укрзалізниці» збитків на 92 млн грн під час закупівлі палива. У вересні 2024 року захист Цвігуна подав клопотання про зупинення провадження, однак через проходження служби в тиловій частині йому було відмовлено. Після цього Цвігун перевівся до іншої військової частини. Ще один фігурант цієї справи – заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» Данило Мізін. Він у травні 2022 року також долучився до війська. У серпні 2024 року повідомлялось, що Мізін служить на посаді начальника складу роти забезпечення у Києві. Інформація про проходження Мізіним служби у тилу стала причиною поновлення провадження. Однак на судове засідання Мізін не зʼявився, оскільки його нібито відрядили у зону виконання бойових завдань.

В березні 2024 року до ЗСУ на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу управління військової частини мобілізувався перший заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Дем’янчук. За даними слідчих, голова Тернопільської ОВА Михайло Головко разом зі своїми заступниками Ігорем Дем'янчуком та Ігорем Гайдуком вимагали від місцевого бізнесмена хабар у 2,4 млн грн. Їх затримали під час отримання частини хабаря – 600 тис. грн. Ігор Гайдук отримав понад 8 років ув’язнення, а Ігорю Дем’янчуку вирок не оголосили через мобілізацію і зупинку провадження.

Також до ЗСУ долучився Руслан Журило – ексголова правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Він разом з колишнім нардепом Миколою Мартиненком фігурує у справі про заволодіння понад 17 млн доларів. Крім того, до війська мобілізувався Павло Гвозденко – ексзаступник директора Держводагентства. Йому інкримінують вимагання та одержання від представника юрособи хабар у 8 тис. доларів.

Крім того, внаслідок мобілізації покарання уникли судді корупціонери, серед яких:

суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Сергій Лазюк ;

; суддя Дніпропетровського районного суду Лала Новік ;

; суддя Харківського окружного адміністративного суду Ольга Панченко.

Нагадаємо, 9 квітня організація Transparency International Ukraine повідомила, що підозрюваний в одержанні хабаря в розмірі 722 млн грн ексголова ДФС Роман Насіров не прибув на судове засідання. Захист Насірова заявив, що той мобілізувався та почав вимагати скасування судового розгляду.

За даними агентства Ukrinform, Насіров мобілізувався на посаду сапера 1-го інженерно-саперного відділення 1-го інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення.

У четвер, 10 квітня, у пресслужбах 101-ї ОбрО та ВСП повідомили, що наказ про мобілізацію ексчиновника скасували, визнавши неправомірним. Військова служба порядку розпочала службове розслідування.