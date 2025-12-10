Безпілотник, який виявили у березні 2025 року у Казахстані

Завод з виробництва «шахедів» у місті Алабуга, що у Татарстані (суб’єкт РФ), удосконалює дрони, оснащуючи їх SIM-картами. Вони є елементом навігаційної системи безпілотника (GPS-трекера) та використовується в 4G модемах, що встановлюють в дрони для доступу в інтернет. Таким чином «шахед», оснащений камерою та SIM-картою стає простішим у керуванні, стійкішим до РЕБ, а також може передавати російським військовим розвіддані через інтернет, аналізувати ППО та обходити її. Українська агенція приватної розвідки Molfar отримала доступ до секретних документів заводу з виробництва «шахедів» у Татарстані та дослідила, як росіяни тестують нові можливості дронів за кордоном. Про це йдеться у матеріалі OSINT-аналітиків, опублікованому у середу, 10 грудня.

Завод з виробництва ударних дронів розташований у Особливій економіній зоні (ОЕЗ) «Алабуга» у Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Там за іранською технологією виробляють дрони типу Shahed, які росіяни називають «Герань-2». Найновіші моделі почали оснащувати SIM-картами, а для їхнього тестування завод залучає студентів.

Один із таких студентів – 20-річний Тімур Коновалов. Він з 2023 року навчається у Нижньокамському Коледжі нафтохімії та нафтопереробки (цей коледж видає дипломи державного зразка для студентів «Алабуга Політех», тобто фактично Коновалов є студентом «Алабуга Політех») й у тому ж році працевлаштувався до ОЕЗ «Алабуга». На заводі з виробництва «шахедів» Тімур Коновалов обіймає посаду спеціаліста з тестуванням радіоканалів «у зоні 404» (так росіяни називають Україну).

Копія паспорта студента Тімура Коновалова, який є співробітником «Алабуги»

Згідно з документами, які потрапили у розпорядження аналітиків Molfar, Тімур Коновалов мав відрядження до військової частини 99457, де дислокується елітний російський спецпідрозділ «Сєнєж». Відомо, що військові «Сєнєжу» щонайменше з серпня 2023 року безпосередньо здійснюють запуски «Шахедів» по території України.

Крім того, Тімур Коновалов має закордонний паспорт й після працевлаштування у ОЕЗ «Алабуга» відвідував Китай та Казахстан. У липні 2024 року керівництво ОЕЗ «Алабуга» відрядило Коновалова в Астану, Казахстан. На території сусідньої суверенної країни Коновалов мав «провести випробування» – перевірити чи на всіх дронах належним чином працюють трекери. У службовій записці до відрядження Коновалова у Казахстан зазначено, що з собою він матиме спеціальну техніку та SIM-картки мобільних операторів України, Іспанії, Чехії, Румунії, Молдови, Польщі, Туреччини, Литви та Словаччини.

«Виходить, що Тімур їздив у липні 2024 року до Казахстану, щоб перевірити ефективність роботи “трекерів” з SIM-картками іноземних операторів після їхнього встановлення на “шахеди”. А Казахстан – “дружня” країна та зручний майданчик, який можна використати як тестове поле, перевіривши, як працюватимуть з дронами SIM-картки неросійських мобільних операторів за межами РФ [...] Ця службова записка із відрядженням Тімура до Казахстану – лише один такий кейс. Скільки саме таких випробувань робили росіяни – наразі сказати цього публічно не можемо», – роблять висновок OSINT-аналітики.

Службова записка щодо відрядження Тімура Коновалова до Казахстану

Аналітики Molfar припускають, що політичне керівництво Казахстану «не здогадується» про те, що росіяни на території країни тестують ударні дрони. Однак відомо, що на території Казахстану знаходили дрони схожі на «Герань-2». Один із таких випадків стався у березні 2025 року, дрон схожий на «шахед» або «Герань-2» виявили у Таскалінському районі Казахстану, що за 500 км від ОЕЗ «Алабуга», де росіяни виробляють ці дрони.

Крім того, аналітикам Molfar стало відомо, що такі ж випробування орієнтовно у лютому 2025 року росіяни проводили у місті Стамбул, що у Туреччині. Щоб приховати мету поїздки керівництво ОЕЗ «Алабуга» розробило справжню «легенду». До Туреччини відрядили одразу кількох співробітників «Алабуги», а у службовій записці було вказано основні пункти дотримання легенди, відповідно до якої, працівники заводу з виробництва дронів здійснюють візит до Туреччини з туристичною метою. Для прикриття співробітники «Алабуги» мали відвідати у Туреччині культурну, розважальну чи спортивну подію (бажано міжнародного значення), що планувалася у Стамбулі в ті дати, коли росіяни мали прибути до Туреччини. Також працівникам «Алабуги» радили бути пильним щодо діяльності турецьких спецслужб, які «здійснюють розвідувальну діяльність щодо РФ та її оборонно-промислового комплексу». А у разі чого – змити в каналізацію SIM-картки, а модеми – викинути в різні сміттєві контейнери. Тестування, відповідно до службової записки, необхідно було проводити тільки в межах готелю. Якщо спецслужби Туреччини затримають когось, то рекомендували звернутися в посольство РФ у Туреччині в Анкарі та телефонувати «Дяді Сєрьожі». Під кодовим ім’ям «Дядя Сєрьожа» у телефонах росіян записаний Канстантін Плєханов – працівник служби безпеки «Алабуги».

Також аналітики отримали доступ до службової записки, відповідно до якої, планувалась закупівля 2 тис. активованих, поповнених та оформлених на паспорти людей SIM-карти російського оператора Tele2, а також європейські GlobalSIM, які росіяни використовують, коли їдуть за кордон. Одну таку SIM-карту GlobalSIM мав взяти до Казахстану для випробувань Тімур Коновалов. При цьому відповідальним у службовій записці був вказаний ще один студент – Аяз Мансуров.

Крім того, аналітики Molfar також отримали доступ до таблиці з назвами мобільних операторів Німеччини, Чехії, Бельгії, Франції та України з кількістю, ціною за одиницю та основними умовами їхніх тарифних планів. Ці SIM-карти, за даними аналітиків, росіяни планували закупити для випробувань або для використання на «Шахедах» у 2024 році.

Перелік SIM-карток іноземних операторів, які планували закупити росіяни

Аналітики Molfar зауважують, що «географія» SIM-карток майже повністю збігається з переліком країн, де вже неодноразово були зафіксовані «невідомі» безпілотники.

Країни, де були зафіксовані «невідомі» безпілотники