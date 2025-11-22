Військові Нідерландів під час навчань

Військовослужбовці Повітряно-космічних сил Нідерландів вперше відкрили вогонь по дронах, які помітили над військовою авіабазою Волкел. Про це у суботу, 22 листопада, повідомило міністерство оборони країни.

Безпілотники над військовою базою Волкел зафіксували співробітники служби безпеки у п’ятницю, 21 листопада, між 19:00 та 21:00. Військові Повітряних сил відкрили вогонь по дронах, однак збити їх не вдалось.

«Про подію сповістили Королівську нідерландську військову поліцію та цивільну поліцію. Вони проводять подальше розслідування. Наразі незрозуміло, чому дрони літали над та навколо авіабаз. З міркувань безпеки Міністерство оборони не надає інформацію про те, як дрони були виявлені та які засоби використовувалися для їх нейтралізації», – йдеться у повідомленні міноборони Нідерландів.

Додамо, що авіабаза Волкел – складова частина Військово-повітряних сил Нідерландів. Там розміщена база зберігання ядерних авіабомб B61, а також дислокується підрозділ бойового забезпечення зі складу 3-ї повітряної армії США.

Нагадаємо, що починаючи з вересня у деяких країнах Європи почали фіксувати польоти невстановлених дронів над військовими та критично важливими об’єктами. БпЛА фіксують у Литві, Фінляндії, Данії, Нідерландах.

На початку листопада повідомлялось про фіксування польотів невідомих дронів над авіабазою в Бельгії. Там зберігається ядерна зброя. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен припустив, що безпілотники могли запустити росіяни.