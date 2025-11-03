На авіабазою у Бельгії помітили розвідувальні дрони

У Бельгії над авіабазою повітряного компоненту Кляйне-Брогель зафіксували три розвідувальні дрони. Про це у неділю, 3 листопада, повідомили Reuters та Politico з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена.

Розвідувальні безпілотники помітили біля авіабази Кляйне-Брогель, що розташована у провінції Лімбург на сході Бельгії. Військові за допомогою засобів РЕБ намагалися заглушити сигнал керування дроном, але не вдалося. Крім того, безпілотники намагались перехопити поліція та військова авіація, проте втратили їх за кілька кілометрів від бази. За даними міністра оборони Бельгії, прольоти дронів не були випадковими, а їхня траєкторія «чітко вказувала на прицільне стеження» за авіабазою Кляйне-Брогель.

На авіабазі розташовані 31-ша і 349-та винищувальні ескадрильї, озброєні літаками F-16 та школа пілотів. Крім того, у межах програми ядерного обміну НАТО там зберігаються ядерні бомби серії B61.4

На думку бельгійського міністра, дрони збирали інформацію щодо винищувачів F-16. Тео Франкен також припустив, що безпілотники могли запустити росіяни, однак не став прямо звинувачувати Москву.

«Вони (дрони – ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію. Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі», – цитує Politico Тео Франкена.

За словами Тео Франкена, цими вихідними у Бельгії двічі фіксували польоти невідомих дронів над військовими базами. Наразі ці випадки розслідує поліція. Крім того, наступного тижня Тео Франкен має представити план щодо розгортання національної системи протидії дронам.

Нагадаємо, у вересні повідомлялось, що Данія, Литва, Швеція та Фінляндія заявили про фіксування у своїх повітряних просторах польоти невідомих дронів. Безпілотники були помічені над територіями військових об’єктів.