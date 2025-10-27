Естонія готова збивати російські дрони

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що країна буде збивати російські дрони, які порушують її повітряний простір. Про це він заявив у понеділок, 27 жовтня, під час пресконференції з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, передає «Суспільне».

На запитання, чи готова Естонія збивати російські дрони в її небі, Цахкна відповів ствердно.

«Так. Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія – частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію», – заявив він.

Голова МЗС наголосив, що Естонія очікує більшого залучення, а також більшого розташування зброї та кращої координації у випадках подібних порушень.

Нагадаємо, наприкінці вересня у повітряний простір Естонії без дозволу увійшли три російські винищувачі МіГ-31. Вони пробули там 12 хвилин над Фінською затокою. МЗС країни назвало вторгнення «безпрецедентно зухвалим» та нагадали, що у 2025 році Росія порушила повітряний простір країни чотири рази.

Раніше дозволи на збиття дронів над своїми територіями надали Латвія та Румунія. Крім того, про збиття російських безпілотників повідомила Польща.