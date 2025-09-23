Естонія готова розмістити на своїй території британські винищувачі F-35A

Естонія готова в майбутньому розмістити на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерні бомби. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомила газета The Telegraph з посиланням на слова міністра оборони країни Ханна Певкура.

На запитання медіа, чи готова Естонія в майбутньому розміщувати у себе британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, Певкур відповів: «Двері завжди відчинені для союзників».

Ця заява прозвучала на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня. Та як пишуть журналісти The Telegraph, Росія найімовірніше відреагує з люттю на будь-які плани щодо переміщення ядерної зброї поблизу своїх кордонів.

«Британські винищувачі F-35 вже давно на ротаційній основі розміщені на авіабазі Амарі в Естонії в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, яка також охоплює Латвію та Литву. А нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття», – йдеться у повідомленні.

Джерело серед британських військових зазначило, що наразі нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії. Адже F-35A будуть діяти не як засіб стримування, а як засіб розпалювання конфлікту з Росією.

Нагадаємо, вдень 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою й перебували там 12 хвилин. Через інцидент Естонія вперше за 34 роки оголосила про скликання Рада Безпеки ООН на позачергове засідання.