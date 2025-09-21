Трамп пообіцяв захистити країни Балтії від російської агресії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв захистити Польщу та країни Балтії у разі російської ескалації. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами пише у неділю, 21 вересня, Barron’s.

Журналісти запитали Дональда Трампа, чи допоможуть США захиститися країнам Балтії, якщо Росія посилить воєнні дії проти них. Запитання пролунало на тлі нещодавнього вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії.

«Так, я б допоміг. Я б допоміг», – відповів президент США.

Також Дональд Трамп засудив дії російської авіації та заявив, що йому «це не подобається».

Як повідомляв ZAXID.NET, вдень 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою й перебували там 12 хвилин. Через інцидент Естонія вперше за 34 роки оголосила про скликання Рада Безпеки ООН на позачергове засідання.

Україна заявила про підтримку Естонії та звернулась до Республіки Корея, яка наразі головує в ООН, щоб взяти участь у засіданні. Міністр МЗС України Андрій Сибіга наголосив на небезпеці, яку Росія становить для всіх країн Європи.

Крім того, в ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну безпілотники залетіли на територію Польщі. З 19 зафіксованих російських БпЛА вдалось збити близько чотирьох.