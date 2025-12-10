На Чернігівщині патрульні поліцейські на смерть збили дитину

У середу, 10 грудня, у місті Прилуки Чернігівської області наряд патрульної поліції на службовому авто на смерть збив шестирічну дівчинку. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Нацполіції Чернігівщини.

Зазначається, що співробітники патрульної поліції Прилуцького району на службовому авто Mitsubishi Outlander прямували на виклик щодо ДТП. На регульованому пішохідному переході патрульні збили 36-річну жінку та її шестирічну доньку. Внаслідок ДТП дитина загинула на місці, мати дівчинки отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Керівництво Нацполіції ініціювало проведення службового розслідування, а патрульних відсторонили від виконання службових обов’язків. Поліцейського, який перебував за кермом, затримали. Крім того, розпочате провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

