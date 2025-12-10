Міноборони не призначило 15 млн грн одноразової грошової допомоги вдові та доньці померлого військового, призначивши натомість 2 млн грн. Жінка вважає рішення протиправним та пішла до суду. Хмельницький окружний адміністративний суд зобов’язав комісію повторно розглянути документи позивачки із врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, до суду звернулась вдова військового, який помер під час зміни особового складу на Харківщині біля межі із Луганською областю восени 2023 року. Причиною смерті є «гострий розлад кровообігу, гіпертрофічна кардіоміопатія», захворювання пов’язане із захистом Батьківщини. Вдова зверталась до Міноборони для призначення одноразової грошової допомоги (15 млн грн) для себе та доньки, але отримала відмову. Натомість їм призначили лише 2 млн грн. Позивачка не погодилась із рішенням комісії та звернулась до суду.

Представник відповідача подав відзив, де вказав, що позивачі порушили процедуру звернення за виплатами, порядок та умови призначення одноразової грошової допомоги. У відзиві також було вказано, що смерть солдата настала не через поранення, а через серцеве захворювання, що, на думку відповідача, не є підставою для виплати 15 млн грн допомоги.

Цю справу розглянула суддя Діана Фелонюк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя вважає помилковим застосування до позивачів положень Порядку №975 при вирішенні питання про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

«З приводу посилання відповідача на практику Верховного Суду суд зазначає, що правовідносини викладені у наведених постановах не є релевантними до правовідносин у цій справі, ці рішення ухвалені за інших фактичних обставин та з іншим правовим регулюванням», – вказано у рішенні суду.

Позов вдови військового частково задовольнили. Суд визнав протиправним та скасував пункт про призначення одноразової грошової допомоги у розмірі 2 млн грн, а не 15 млн грн. Комісію Міноборони зобов’язали повторно розглянути документи про призначення ОГД позивачці та її доньці, врахувавши рішення суду. На рішення ще можна подати апеляцію.