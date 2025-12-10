Дубенський міськрайонний суд Рівненської області визнав старшого офіцера одного з ТЦК та СП винним у недбалому ставленні до військової служби. Підполковник не притягнув до адмінвідповідальності 11 порушників військового обліку і отримав 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2025 року, працівники поліції доставляли у ТЦК порушників військового обліку, але їх не притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 210 та ст. 210-1 КУпАП. Старший офіцер мобілізаційного відділення ТЦК, підполковник Юрій М. протягом листопада 2024 року – лютого 2025 року не притягнув до відповідальності 11 порушників, яких у ТЦК доставила поліція.

Щодо посадовця ТЦК склали протокол через недбале ставлення до військової служби. На засідання суду Юрій М. не прийшов, але його адвокат повідомив, що він визнає свою провину у адмінправопорушенні. У матеріалах справи немає пояснення, чому порушників військового обліку не покарали.

Цю справу розглянув суддя Сергій Макеєв, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнавши підполковника винним у недбалому ставленні до служби. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу, постанову ще можна оскаржити.