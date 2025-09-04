Засідання «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня

Під час засідання «Коаліції охочих» у Парижі країни-підписанти домовилися надалі посилювати обороноздатність України. Зокрема, десять із 21 держави, яка готова працювати над гарантіями безпеки для України, погодилися направити на її територію своїх солдатів після завершення бойових дій, повідомило у четвер, 4 вересня, «Радіо Свобода» із посиланням на неназваних європейських дипломатів.

«Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія», – повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі.

Інших деталей щодо домовленостей «Коаліції охочих» Зеленський не надав, проте зазначив, що отримав запевнення від спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, що США також забезпечать підтримку.

За даними співрозмовників видання, серед держав, які готові розмістити свої війська в Україні – лідери «Коаліції охочих» Велика Британія та Франція, а також Нідерланди, Австралія, Нордичні країни та держави Балтії. Водночас Німеччина досі розмірковує, яку позицію зайняти – це зумовлено необхідністю отримувати згоду на розміщення військ в Україні в німецькому парламенті.

Польща не готова направляти своїх солдатів до України. Водночас країна запропонувала стати логістичним хабом для західних партнерів.

Позиція США щодо ймовірності розміщення свого контингенту в Україні наразі невідома. Співрозмовники «Радіо Свобода» припустили, що Сполучені Штати можуть надавати розвідувальні можливості та забезпечувати прикриття з повітря.

Зазначається, що Туреччина, яка також є членом «Коаліції охочих», відіграватиме провідну роль у гарантуванні безпеки України на морі. За безпеку на суші здебільшого відповідатимуть Велика Британія та Франція. Безпеку на небі забезпечуватиме багатонаціональний контингент.

«За попередніми підрахунками, європейська місія в Україні складатиметься з 25-30 тис. солдатів – такі цифри називають співрозмовники “Радіо Свобода”, однак попереджають, що це ще може змінитися», – йдеться у матеріалі.

Функція західних військ в Україні наразі не погоджена – є припущення, що це будуть лише тренувальні місії, які дислокуватимуться у великих містах центру та заходу України. Крім того, не врегульоване питання реакції західного контингенту на можливу провокацію з боку Росії – наразі невідомо, як військовий контингент буде діяти в разі нападу російської армії.

Нагадаємо, наприкінці серпня Володимир Зеленський окреслив ключові блоки майбутніх гарантій безпеки для України. Першим блоком президент назвав Сили оборони та їхнє забезпечення, другим – НАТО чи механізм допомоги Україні по типу 5-ї статті Альянсу, а третім – санкції для Росії у відповідь на можливу майбутню агресію проти України.