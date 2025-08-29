Володимир Зеленський пояснив, які ключові пункти розглядатимуться для мирних угод

Президент України Володимир Зеленський оголосив три блоки, які вважає ключовими під час розгляду майбутніх гарантій безпеки для України. Про це він розповів у п’ятницю, 29 серпня, під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, першим блоком гарантій безпеки є Сили оборони та їхнє забезпечення, зокрема зброєю. Він пояснив, що йдеться про спроможність фінансування української армії у тій кількості, в якій вона наразі захищає Україну. Зеленський розповів, що перший блок складається з трьох треків: українське та європейське виробництво, а також ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України країнами НАТО.

«Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше – ми не збираємося проводити відповідні експерименти», – сказав президент.

Другий блок, за словами Зеленського – це НАТО. Він зауважив, що Україні поки що не дають членства в НАТО, але пропонують варіант так званого «легкого НАТО» – механізм колективної допомоги без членства України в Альянсі. Механізм зобов’яже країни, які підписали угоду з Україною швидко обговорити, як вони реагуватимуть у разі повторного нападу Росії. Коментуючи цей варіант, Зеленський заявив, що Україна повинна зрозуміти, на що саме партнери готові за цими домовленостями, а також анонсував зустріч щодо цього вже 1 вересня.

«Ми хочемо юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. Ми не хочемо Будапештський меморандум чи Мінські угоди. Ми хочемо серйозний документ», – сказав Зеленський.

Третім блоком гарантій мають стати санкції для Росії у відповідь на можливу майбутню агресію проти України. Крім того, йдеться про заморожені російські активи, які підуть на відбудову України.

Відповідаючи на запитання про можливе створення «буферної зони» в Україні, Зеленський заявив, що така зона вже існує, через те, що «все уражається дронами».

«Якщо РФ хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб окупованої території. Нічого нікуди відтягувати не треба. Воно вже давно відтягнуто», – сказав президент.

Нагадаємо, 29 серпня Politico повідомило, що в Європі розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони в Україні. Це – одна з кількох пропозицій, які обговорюються стосовно сценарію припинення вогню в Україні. Ідея полягає у створенні демілітаризованої території, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. Втім, наразі згоди щодо фактичної глибини зони немає.