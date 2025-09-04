Під час зустрічі в Парижі Зеленський та лідери Європи поспілкувалися з Трампом щодо мирних угод

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом в межах засідання «Коаліції охочих» у Парижі. Під час розмови Зеленський запропонував американському президенту розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, повідомив президент України у четвер, 4 вересня.

За словами Зеленського, розмова з Трампом була «тривалою й дуже детальною». У розмові також взяли участь лідери європейських країн, які беруть участь в «Коаліції охочих».

Серед тем розмови – тиск на Росію економічними заходами для примусу її припинити війну в Україні. Зеленський наголосив, що позбавлення російського ВПК грошей та ресурсів є «ключем до миру».

«Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба», – повідомив Зеленський.

Зміст спецформату для захисту українського неба та інших деталей пропозиції президент України не повідомив.

Нагадаємо, 4 вересня в Парижі пройшов саміт «Коаліції охочих» країн, які готові надати гарантії безпеки для України після завершення війни. Під час зустрічі лідери країн досягли низки домовленостей, зокрема про розміщення військового контингенту на території України. За даними європейських дипломатів, країни коаліції погодилися розмістити в Україні до 30 тис. своїх солдатів. За даними «Радіо Свобода», також обговорювалося питання безпеки в небі – за неї начебто відповідатиме багатонаціональний контингент. Детальніше про те, як пройшла зустріч «Коаліції охочих» можна прочитати тут.