Безпілотники знову вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча»

Українські військові знову атакували російську нафтоперекачувальну станцію «Унеча», що розташована в однойменному місті Брянської області. Про це у четвер, 22 серпня, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді із позивним «Мадяр».

«НПС “Унеча” – пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин», – написав Роберт Бровді.

За словами Роберта Борвді успішного удару по НПС «Унеча» завдали військові 14-го полку Сил безпілотних систем.

Нафтоперекачувальна станція «Унеча» – найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу АК «Транснєфтєпродукт». Через станцію «Унеча» транспортується нафта трубопровідною системою, загальною протяжністю близько 9 тис. км.

Доповнено. Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про припинення роботи нафтопроводу «Дружба» внаслідок удару по НПС «Унеча».

Зауважимо, що НПС вже потрапляла під удар українських безпілотників. Зокрема, в ніч на 13 серпня по станції «Унеча» вдарили безпілотники української розвідки. Внаслідок ураження на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Унеча» сталась масштабна пожежа.

Крім того, в ніч на 18 серпня Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії, яка також є частиною нафтопроводу «Дружба».