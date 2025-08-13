У ніч на середу, 13 серпня, Брянську область РФ вчергове атакували безпілотники. У регіоні виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в однойменному місті. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та пропагандистські медіа.

Вибухи та пожежу після атаки БпЛА зафільмували жителі Унеча та району.

Увага, присутня ненормативна лексика!

Телеграм-канал Exilenova+ опублікував супутниковий знімок, на якому видно масштабну пожежу на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Унеча» у селі Високе в Унецькому районі.

Пожежа на території ГНПС «Унеча» в Брянській області РФ

Відомо, що ГНПС «Унеча» є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу АК «Транснафтопродукт».

«Звідси (йдеться про Унечу, – ред.) російська нафта йде в Білорусь, на Балтику та ... в Угорщину через Україну. Приблизно тут саме російська нафта перетворюється по документах на угорську», – написав керівника Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Зауважимо, цієї ночі також фіксувалися атаки в районах нафтопереробних заводів у Волгограді (НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Слов’янську-на-Кубані (НПЗ «Слов’янськ ЕКО»).

Губернатор Волгоградської області заявив про нібито падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового будинку.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що в Слов’янську-на-Кубані уламки БпЛА впали на території НПЗ, спалахнула ГАЗель.

«Постраждалих немає. Займання оперативно ліквідовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», – ішлося в повідомленні.

Російське міноборони відзвітувало про нібито 46 збитих українських БпЛА над РФ та анексованим Кримом протягом ночі.

Зауважимо, українська сторона офіційно не коментувала наслідки атак на об’єкти в РФ.