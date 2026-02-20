У 2023 році російський диктатор Путін присвоїв Дємурчієву звання генерал-майора

Журналісти українського проєкту «Схеми» та російської «Системи» оприлюднили листування російського генерал-майора Романа Демурчієва, де той обговорював жорстокі тортури та страти військовополонених українців, а також наруги над їхніми тілами. За інформацією розслідувачів, масив повідомлень 49-річного високопосадовця армії РФ журналістам передало українське військове джерело.

У розпорядженні медіа опинилися листування за 2022–2024 роки – період, коли Демурчієв уже командував окупаційними підрозділами під час повномасштабного вторгнення. Нині він є заступником командувача 20-ї загальновійськової армії РФ у складі угруповання «Захід» та координує підрозділи, зокрема на Лиманському напрямку.

Увага! У відео багато ненормативної лексики! 18+

З листувань Дємурчієва випливає, що жорстоке поводження в російській армії не лише не приховується, а й фактично толерується. Генерал-майор в переписках неодноразово згадує про розстріли українських полонених.

«Я людей розстрілював, наприклад. В око йому око стріляю – у нього з потилиці трасер вилітає. Я розумію, що він ворог, так, він г**дон. <﻿…﻿> Але ми всі люди», – писав Роман Демурчієв.

Також у жовтні 2022 року Демурчієв надсилав знайомим, серед яких була його дружина Олександра, фотографії відрізаних людських вух, підвішених на нитці через металеву трубу. Дружина відповіла йому на це: «Я думала, це байки з часів Чечні. Виявляється, це правда. А потім що з ними робити? <﻿…﻿> Як свинячі вуха до пива».

У грудні 2024 року Демурчієв розповідав, ілюструючи це відео з тепловізора, як двоє російських окупантів зарубали на смерть саперними лопатками трьох українців, які підняли руки й здалися в полон. Його начальник, командувач 20-ї армії Олег Мітяєв так відреагував на це: «Романе Геродотовичу, “зеки”, які взяли точку, порубали лопатками, дай бог виживуть – до нагородження подати обов’язково. Потихеньку відтискай, молодець. Молодці, тисніть, тисніть гадів, бл**ь».

Окрім цього, журналісти виявили в листуванні Дємурчієва відео, як російські військові прив’язують живих мишей за лапки й зображують допит над полоненим зі словами: «Жер все підряд, спати не давав... В**и йому! Відповідай, с**а, де решта групи, хто головний, де Зеленський?»

Журналісти проєкту «Схеми» зв’язалися телефоном із Роман Демурчієвим. Однак після першого запитання щодо можливих воєнних злочинів його підлеглих – зокрема про відповідальність за відрізані вуха українських полонених – генерал перервав розмову. Після цього на наступні дзвінки він не відповідав, а згодом узагалі заблокував можливість телефонного зв’язку з ним.