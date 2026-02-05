Поляк проживав у Кракові та працював поштарем

У розслідуванні «Слідства.Інфо» з’явилися свідчення звільнених з полону українців про жорстоке поводження з громадянином Польщі Кшиштофом Галосом, який у 2023 році зник на Запорізькому напрямку і, за даними польських медіа, імовірно, помер у російському СІЗО. Журналісти відтворили його шлях на підконтрольній Україні території та обставини утримання у слідчому ізоляторі в Таганрозі.

У грудні 2025 року польські та українські медіа повідомляли про 55-річного громадянина Польщі Кшиштофа Галоса, який приїхав в Україну, аби на власні очі пересвідчитися, що війна триває, а згодом потрапив у російський полон. Польське видання Gazeta Wyborcza писало, що у СІЗО №2 міста Таганрог Ростовської області РФ він, імовірно, помер.

Власні джерела у правоохоронних органах повідомили «Слідству.Інфо», що Кшиштоф Галос заїхав в Україну 14 квітня 2023 року через пункт пропуску «Краківець». У машині він був сам. Наступного дня чорний Ford Галоса з велосипедом на даху зафіксували камери відеоспостереження.

скриншот з камери

Завдяки даним мобільного оператора журналістам вдалося відновити маршрут Галоса. Від кордону він поїхав в Одесу, де перебував з 15 до 17 квітня, після чого вирушив до Берислава Херсонської області. Там його телефон фіксували з 17 до 18 квітня. У Бериславі також вдалося знайти фотографію Кшиштофа з двома українськими військовими – фото зробили на тлі будівлі Бериславської міської ради.

фото «Слідства.Інфо»

Далі Кшиштоф Галос вирушив у Запорізьку область, де 20 квітня 2023 року зник безвісти. На запит Інтерполу українська поліція з’ясувала, що вранці того дня поляка зупинили українські військові на блокпості в селі Григорівка Запорізької області. Бійці попередили іноземця про небезпеку руху далі, на що він відповів, що хоче проїхати «до дівчини у тимчасово окупований Енергодар».

Кшиштофа розвернули, однак того ж дня він, ймовірно, знайшов інший шлях на окуповану територію. Там його затримали російські військові та доправили до слідчого ізолятора в Таганрозі Ростовської області РФ. За словами джерела «Слідства.Інфо» у Росії, в автомобіль Галоса, ймовірно, було влучання, однак підтвердити або спростувати цю інформацію наразі не вдалося.

У серпні 2023 року так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький в ефірі російського телеканалу згадував про затримання поляка.

За інформацією «Слідства.Інфо», співробітники СІЗО в Таганрозі та спецпризначенці регулярно знущалися з Кшиштофа Галоса. Поляка захопили у квітні 2023 року на Запорізькому напрямку, а вже у липні, ймовірно, він помер від побиттів. Звільнені з полону українці наголошують, що до нього ставилися з особливою жорстокістю через його національність.

Експолонений Андрій розповів, що після прибуття Галоса до СІЗО серед охоронців був ажіотаж: «Вони сміялися і раділи, що зловили поляка. Казали, що ви наступні, що ви не розслабляйтеся, що ви там офігіли в своїй Європі, що ми до вас доберемся».

За словами Андрія, одного разу їх із Кшиштофом разом водили митися. Під час цього Анрій чув, як Кшиштофа били.

«Поляк біг, провалився ногою і розбив собі лоба. Викликали лікаря. Росіяни там його змушували щось говорити польською, вони сміялись з нього. І під час того як йому голову мотали, його ще й били. За те, що він по-польськи говорив, а не по-російськи. Що це за медична допомога, коли мотають голову, та ще й б’ють?» – розповів експолонений.

Інший звільнений з полону на псевдо «Бритва» повідомив, що наглядачі катували Галоса від початку його перебування в СІЗО.

«Десь після обіду привозять людину. Ми чуємо, що вона російською не розмовляє. І вони на нього: “Лях, лях! К*рва!”, – і понеслося. Ну і лупцюють його, лупцюють. Воно ж чутно, що людину б’ють. Він стогне, починають його в “ластівці” розтягувати на шпагат. Це коли ти вибігаєш, руки задрані догори за спиною. І коли огляд – біля стіни стаєш, руки розгортаєш зап’ястками до стіни, і один [працівник СІЗО] підходить, тримає твою одну ногу, а другий її тягне. І тебе на шпагат просто розривають. Це на етнічному підґрунті до нього таке ставлення було, бо він поляк»», – розповідає «Бритва».

«Бритві» вдалося поспілкуватися з людьми, які в той час сиділи в одній камері з Кшиштофом. Їм поляк розповів, що приїхав в Україну, аби подивитися на релігійні пам’ятки і пересвідчитися, шо війна триває.

Очевидці згадували, що востаннє бачили Кшиштофа у липні 2023 року: «Хлопці подивилися у вікно, яке виходило на внутрішній двір. Там переміщувались спецназери. А вони ж без масок. І один повернув голову і побачив, що хлопці дивилися у вікно. Через 5 хвилин спецназери прилетіли, віддубасили їх киянками», – розповів звільнений з полону Микита Семенов. Кшиштофа Галоса побили настільки сильно, що до ніг прилилося багто крові.

«Більша частина крові з тіла прилила до ноги. Тобто це така відома практика. Я неоднократно бачив саме таку ситуацію з іншими хлопцями. Як людина починає втрачати свідомість від того, що в нього кров сходиться до місця травми дуже сильно, тому що там лопаються капіляри і таке інше», – каже інший експолонений Григорій.

Після побиття Кшиштофу Галосу медичної допомоги не надали і його стан різко погіршився.

«І десь там через три-чотири дні ми зранку чуємо, що якийсь шум. Хлопці кажуть, ми сіли снідати, поляк ще так ламаною мовою каже: “Я, мабуть, помру”. А бачимо, що він такий блідий-блідий вже. І по камері дуже важко ходити, сидіти було, все болить, тіло побите. Вони кажуть: «Та хоч трошки поїж». І він ложку бере, в рот вставляє, у нього каша вивалюється з рота. І почала текти слина. Він втратив свідомість. Вони ж почали гукати на допомогу. Кажуть, коли з камери його виносили, він качаніти вже почав», – розвів «Бритва».

Після цього Кшиштофа більше не бачили. Того ж вечора співробітники слідчого ізолятора змусили інших полонених підписати документи, у яких стверджувалося, що смерть поляка настала з природних причин.

Минуло вже 2,5 роки, однак досі невідомо, що Росія зробила з тілом Кшиштофа Галоса. Його не репатріювали до Польщі, в Україні збігів ДНК серед повернутих тіл не виявили. Свідоцтва про смерть у родини Галоса також немає.