Філіп Пронін виїжджав у відрядження до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики і Танзанії

Голова Державної служби фінансового моніторингу та колишній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін провів понад 70 днів у закордонних відрядженнях всього за рік на посаді. Його виїзди за кордон збігалися з корупційними скандалами навколо його команди чи важливими засіданнями парламентських ТСК, йдеться в матеріалі Bihus.Info, опублікованому 19 лютого.

Філіп Пронін грудня 2024 року перебуває на посаді голови Держфінмоніторингу. На початку його роботи в установі він зібрав інформацію про бізнес експрезидента України Петра Порошенка. Ці дані стали підставою для запровадження санкцій проти Порошенка та спричинили скандал. Одразу після цього Пронін поїхав у відрядження до Парижу.

За даними Bihus.Info, після сумнівних призначень до своєї команди у перші місяці роботи у Держфінмоніторингу Філіп Пронін двічі відвідував Францію, а також Люксембург. У цей період у Верховній Раді були кілька засідань Тимчасової слідчої комісії, куди його запрошували депутати – Пронін на них не прибув.

Журналісти звернули увагу, що інтенсивність закордонних поїздок Проніна зросла восени, коли нардеп Ярослав Железняк заявив про можливі порушення під час будівництва фортифікацій на Донеччині. За будівництво відповідала Полтавська ОВА, яку на той момент очолював Пронін.

У жовтні 2025 року НАБУ розпочало розслідування щодо розкрадань на будівництві фортифікацій та провело обшуки у заступника голови Держфінмоніторингу Богдана Корольчука. Сам Пронін тоді виїхав у відрядження в Париж.

Протягом майже всього місяця він був у відрядженнях, які затягувалися за незʼясованих обставин. Зокрема, він провів майже тиждень у Цюриху, хоч відрядження було одноденним. Звідти Пронін поїхав до Берна, а звідти – в Париж, звідки приїхав до України лише наприкінці жовтня.

У листопаді 2025 року антикорупційні органи оприлюднили інформацію про масштабні розкрадання в українській енергетиці, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч.

«У цій історії Держфінмоніторинг мав би відігравати ключову роль: саме служба може отримати інформацію про фінансові транзакції, ланцюжки переказів і рух коштів. Однак, як заявляють у НАБУ, відповіді на окремі запити надходили із затримкою в місяці або не надходили взагалі», – повідомили журналісти Bihus.Info.

Після розголосу про неефективну роботу Держфінмоніторингу щодо операції «Мідас», Філіп Пронін знову виїхав у відрядження та майже місяць пробув у Танзанії й Мексиці. Станом на 16 лютого Пронін долучився до роботи в групах та пленарного засідання FATF у Мехіко.

Загалом за рік роботи у Держфінмоніторингу Філіп Пронін провів 70 днів у відрядженнях, ігноруючи запити антикорупційні органи та запрошення нардепів.