Філіп Пронін (зліва) очолив Державну службу фінансового моніторингу наприкінці 2024 року

У Державній службі фінансового моніторингу України, яку очолює колишній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, відбулись масштабні кадрові зміни. Важливі посади в службі нерідко займають близькі до Проніна люди, або люди без профільного досвіду. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Так, першим заступником Філіпа Проніна у Держфінмоніторингу є Богдан Корольчук. Він понад 15 років пропрацював у Національній поліції України, а у 2023 році став першим заступником Проніна в Полтавській ОВА.

Журналісти вказують на зв’язки сімей Проніна та Корольчука. Дружина Корольчука Тетяна раніше працювала в АРМА у відділі виявлення та розшуку активів, коли агентство очолював Філіп Пронін.

Нині Тетяна Корольчук спільно із дружиною Філіпа Проніна Наталією володіють компанією з надання консалтингових послуг «Тесоро Менеджмент». Засновницею цієї фірми є одна з колишніх колег Проніних Анна Сологуб.

Раніше журналісти повідомляли, що Сологуб працює членкинею аудиторського комітету підприємства «Рівнеазот», що належить до сфери впливу підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

У 2023 році родина Корольчук обросла дорогою нерухомістю: квартирою (90 м2) в ЖК Dock32 у Києві, а також двома комірками та двома паркомісцями. Загальна ринкова вартість об’єктів становить понад 160 тис. доларів, що в рази перевищує офіційні доходи родини за два попередні роки, навіть з урахуванням заощаджень.

«На рахунку родини Корольчук є ще дві квартири у новому ЖК в Борисполі, плюс земля із будинком в Лебедівці… Що цікаво, в декларації посадовця тільки вона (йдеться про землю, – ред.), про будинок – жодного слова», – розповідають журналісти.

Ще один представник команди Проніна у Держфінмоніторингу – племінник експрокурора Анатолія Матіоса Артем.

Журналісти звернули увагу також на Віталія Тесленка – колишнього колегу Філіпа Проніна з АРМА, який нині працює у Держфінмоніторингу. На момент звільнення з агентства Тесленко вказував у декларації, що прописаний у гуртожитку, а користується старою гостинкою. Однак через місяць після звільнення купив 100-метрову квартиру в київському ЖК Hennessy House у Києві приблизно за 140 тис. доларів.

«Офіційних доходів на таку покупку Тесленко не мав – лише зарплата і кілька тисяч заощаджень. У декларації він вказав, що квартиру йому подарувала 80-річна мати, яка, за даними із реєстрів, ніколи не займалась бізнесом», – ідеться в розслідуванні.

Водночас Bihus.Info зауважує, що в оновленій команді Державної служби фінмоніторингу також працюють люди без профільного досвіду.

Головним спеціалістом у відділі, що займається фінансовим тероризмом і санкціями, протягом трьох місяців працював Дмитро Зархін – колишній працівник військової прокуратури сил АТО.

У 2014 році медіа виявили на його сторінках в соцмережах проросійські дописи про «братні народи» та антиукраїнські висловлювання. Однак це не завадило Зархіну влаштуватись до Держфінмоніторингу.

Також аналізом ризиків бюджетної сфери та сфери державного управління в структурі займається тогорічна випускниця КНЕУ Діана Вієр. Журналісти встановили, що попереднім місцем роботи дівчини був «МакДональдз».

Розслідуваннями іноземних ризиків тепер займається Дмитро Прачук, який взагалі ніде раніше офіційно ніде не працював.

Головним спеціалістом стратегії розвитку фінансового моніторингу у Держфінмоніторингу працює фотографка Катерина Пєшикова. До грудня 2022 року вона офіційно була ФОПом в Полтаві, згодом працювала у пресслужбі Полтавської ОВА.

У розслідуванні йдеться, що Катерина Пєшикова продовжує займатися комерційною зйомкою і журналістам навіть вдалося замовити в неї фотосесію за готівку. Година зйомки у неї коштує 2 тис. грн.

Пєшикова відмовилась розповісти журналістам, як вона отримала посаду в Державній службі фінансового моніторингу, однак визнала, що працює фотографкою.

Нагадаємо, керівника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонили від посади після розслідування ЗМІ про статки його родини. Раніше «Схеми» опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що родина топпосадовця володіє елітною нерухомістю загальною вартістю понад 70 млн грн.