Анатолія Комара відсторонять від посади керівника Енергомитниці

Керівника Енергетичної митниці, що є одним з підрозділів Державної митної служби, Анатолія Комара відсторонили від посади на час службової перевірки. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомили на сайті Держмитслужби. Раніше «Радіо Свобода» опублікувала журналістське розслідування, у якому йшлося про те, що родина топпосадовця володіє елітною нерухомістю загальною вартістю понад 70 млн грн.

За дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністерство фінансів та Держмитслужба разом з НАЗК перевірять інформацію, опубліковану журналістами «Радіо Свободи», щодо статків родини Анатолія Комара. На час перевірки Анатолія Комара відсторонили від посади керівника Енергомитниці.

«Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві фінансів також повідомили, що подальше рішення щодо перебування Анатолія Комара на посаді буде ухвалено за результатами розслідування НАЗК та правоохоронних органів.

Нагадаємо, 1 серпня проєкт журналістських розслідувань «Схеми» редакції «Радіо Свободи» опублікував матеріал про розкішний спосіб життя родини керівника Енергомитниці – підрозділу Державної митної служби, що здійснює оформлення усіх підакцизних енергоносіїв, що перетинають український кордон. Зокрема, журналісти з’ясували, що Анатолій Комар та його близькі родичі користуються квартирами та паркомісцями в елітному ЖК у Києві, їздять на преміумавто та зводять великий маєток, вартістю близько 70 млн грн.