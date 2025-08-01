Анатолій Комар очолює Енергомитницю з 2022 року

Очільник Енергетичної митниці – одного з підрозділів Державної митної служби – Анатолій Комар та його родина користуються квартирами та паркомісцями в елітному ЖК у Києві, їздять на преміумавто та зводять великий маєток, вартістю близько 70 млн грн. Як державному службовцю вдається вести непересічно елітний спосіб життя всупереч його офіційним доходам, з’ясовували журналісти «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»).

44-річний Анатолій Комар – пенсіонер за вислугою років. Він близько 20 років пропрацював у Службі безпеки України, де ймовірно займався захистом критичної інфраструктури. Після виходу на пенсію, Комар кілька років пропрацював радником у приватних компаніях.

Анатолій Комар очолив Енергетичну митницю за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Підрозділ топпосадовця здійснює оформлення усіх підакцизних енергоносіїв, що перетинають український кордон, а також контролює недопуск на український ринок російського палива. Енергомитниця має запобігати контрабанді та контролювати коректну сплату бізнесом усіх мит із нафти, газу, електроенергії та усіх видів пального.

Попри зарплату у 90 тис. грн на місяць, чиновник живе в елітному ЖК в Києві та навіть опікується футбольними клубами «Лівий берег» та «Рокитне». Одним зі спонсорів ФК «Рокитне» з Полтавщини є приватний холдинг VM Groupe, діяльність якого правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку та завданні багатомільйонних збитків бюджету.

Очільник Енергетичної митниці надав письмову відповідь журналістам, де запевнив, що жодним чином не сприяв холдингу VM Groupe та його власнику Віталію Марченку.

Журналісти дослідили декларацію Комара, згідно з якою випливає, що високий рівень життя посадовця забезпечує дружина Марія та її рідні.

Марія Комар працює екскурсоводкою та продає онлайн-курси. У 2024 році підприємиця задекларувала понад 4 млн грн. Раніше, у 2021 році, дружина митника отримала 2 млн грн у подарунок від її мами та ще майже 3 млн грн від 91-річної бабусі.

На Анатолія Комара оформлена квартира в елітному ЖК «Бульвар Фонтанів» у самому центрі Києва за 3,7 млн грн. Однак з 2020 року сім’я Комара живе в іншому ЖК комфорт-класу на березі Дніпра. Дві квартири та паркомісця там придбав батько дружини Анатолія Комара – Сергій Гладков.

Наразі 69-річний тесть-пенсіонер митника добудовує великий маєток (450 м2), вартістю близько 70 млн грн, у селі Вишеньки під Києвом. Також нещодавно він купив Volvo XC90 2024 року випуску, вартістю близько 2 млн грн.

Маєток тестя топмитника Сергія Гладкова під Києвом (Фото «Схем»)

Як йдеться, Сергій Гладков з 1998 року до 2009 року працював на Чернівецькому металообробному заводі, маючи офіційну зарплату у декілька тисяч гривень на місяць. Пізніше, у 2019 році, у віці 63-х років він відкрив ФОП. Сумарно за трудову кар’єру до березня 2025 року він заробив усього понад 16,5 млн грн.

Зареєстровані види діяльності ФОПів подружжя Гладкових – це організація конгресів і торгівельних виставок.

Досліджуючи розкішний спосіб життя Анатолія Комара, журналісти також з’ясували, що він їздить на преміумавто Mercedes S-class, який його родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості.

Відомо, що 17-річна дочка топмитника навчається у Королівському коледжі в Лондоні, а до цього – в приватній школі на Кіпрі, хоча посадовець декларує, що вона живе в Україні.

Сам Анатолій Комар у коментарі «Схемам» заявив, що маєток під Києвом звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але він відмовився відповісти на детальні запитання журналістів про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони «не стосуються його професійної діяльності».