Троє депутатів на Хмельниччині приховали доходи в деклараціях

Поліція повідомила про підозру трьом депутатам міських рад на Хмельниччині, які не вказали в деклараціях про доходи своє майно. Зокрема, депутат Кам’янець-Подільської міської ради не задекларував надлегкий літак.

Як повідомили у поліції, йдеться про депутатів Кам’янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Зокрема, депутат Кам’янець-Подільської міської ради у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не вказав активів на понад 5,6 млн та 3,5 млн грн. Серед незадекларованого майна – надлегкий літак.

Депутат Славутської міської ради не вказав у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича 2 млн грн фінансової допомоги. Вартість активів – майже 7 млн грн.

Депутатка Шепетівської міської ради не задекларувала у 2022-2023 роках понад 9,2 млн грн активів, серед яких 3,8 млн грн готівки.

Слідчі повідомили депутатам про підозри за ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) ККУ.