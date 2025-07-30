На Хмельниччині депутат міської ради забув задекларувати літак
Упродовж 2021 та 2022 років депутат не вказав активів на понад 9,1 млн грн
Поліція повідомила про підозру трьом депутатам міських рад на Хмельниччині, які не вказали в деклараціях про доходи своє майно. Зокрема, депутат Кам’янець-Подільської міської ради не задекларував надлегкий літак.
Як повідомили у поліції, йдеться про депутатів Кам’янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Зокрема, депутат Кам’янець-Подільської міської ради у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не вказав активів на понад 5,6 млн та 3,5 млн грн. Серед незадекларованого майна – надлегкий літак.
Депутат Славутської міської ради не вказав у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича 2 млн грн фінансової допомоги. Вартість активів – майже 7 млн грн.
Депутатка Шепетівської міської ради не задекларувала у 2022-2023 роках понад 9,2 млн грн активів, серед яких 3,8 млн грн готівки.
Слідчі повідомили депутатам про підозри за ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) ККУ.