Про можливі розкрадання на будівництві у вересні заявив нардеп Ярослав Железняк

НАБУ відкрило кілька кримінальних проваджень через можливі зловживання під час будівництва фортифікацій на Донеччині, замовником яких була Полтавська ОВА на чолі з колишнім головою Філіпом Проніним. Про це у вівторок, 19 листопада, розповів керівник бюро Семен Кривонос в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Кривоноса, детективи наразі встановлюють коло причетних, включно із колишнім головою ОВА Філіпом Проніним. Зазначимо, зараз Пронін обіймає посаду голови Державної служби фінансового моніторингу.

«Була проведена низка уже слідчих дій і фактично ми вивчаємо роль кожного, і включаючи керівництво на той час», – повідомив голова НАБУ.

Він додав, що для розслідування справи необхідне сприяння Державної служби фінмоніторингу. За словами Кривоноса, очолювана Проніним структура мала б сприяти розслідуванню НАБУ «з першого дня публікації записів», однак цього не відбулося.

Очільник НАБУ наголосив, що Держслужба фінмоніторингу – фактично «фінансова розвідка з розгалуженою мережею контактів», яка має відстежувати підозрілі транзакції чи рух коштів. Він додав, що бюро направило до структури низку запитів у межах оборонних закупівель, але не отримало «фактично ніякої релевантної інформації».

Нагадаємо, у вересні нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що під час зведення фортифікаційних споруд на Донеччині, які замовляла Полтавська ОВА, могли розкрасти 200 млн грн. За словами депутата, будівництво фортифікацій лише «імітували» та використовували матеріали низької якості, через що українські військові нібито втрачали позиції.

Після цього до парламенту викликали Проніна, який відповідав за зведення фортифікацій. Він відкинув звинувачення та назвав недостовірною інформацію про розкрадання.