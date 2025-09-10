Дві експертизи підтвердили, що піраміди були неналежної якості, проте в Міноборони заявили, що на момент отримання товару проблем із ним не було

NGL.media провело незалежну експертизу партії бетонних загороджувальних пірамід – так званих «зубів дракона», призначених для оборони Харківської області, та виявило, що вони виявилися неякісними. Раніше Міноборони проводило офіційну експертизу загороджень та не виявило проблем, йдеться у розслідуванні.

Журналісти повідомили, що влітку 2025 року до їхньої редакції звернувся полковник ЗСУ Олександр, який раніше працював у відділі розвитку засобів інженерного озброєння інженерних військ. Він стверджував, що загороджувальні піраміди, які поставляють на Харківський напрямок, мають серйозні проблеми з якістю.

За запитом військового начальник складу, де зберігалися «зуби дракона», звернувся до Міноборони. Після цього там та на інших складах, де зберігалися загородження – втім, офіційна експертиза не виявила суттєвих проблем.

«Були питання до розмірів пірамід «Буд-Техпрому», але суттєвих відхилень виявлено не було. Паралельно з цією офіційною перевіркою я вирішив провести ще неофіційну, щоб для себе розуміти, чи точно там немає проблем. Я домовився з приватною установою, яка зробила перевірку однієї з цих пірамід на відповідність технічній специфікації. За результатами випробувань, якість піраміди не відповідала технічним вимогам до неї», – повідомив полковник.

NGL.media також звернулися за додатковою, незалежною експертизою до ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» та замовили там детальне дослідження однієї з пірамід, поставлених для захисту Харківщини. Поставки здійснює харківська компанія «Буд-Техпром».

Тестування на міцність, водо- та морозостійкість підтвердили, що загородження, яке постачає компанія, не відповідає технічним вимогам. Піраміда, яку проаналізували експерти, виявилася на два класи міцності нижчою від заявленого – клас С16/20 замість класу С25/30.

«Це означає, що у виробництві такої піраміди використовується менш якісний бетон, з нижчою водо- та морозостійкістю. Ці показники вкрай важливі, оскільки “зуби дракона” розставляють просто неба і вони зазнають постійних погодних змін: спека, дощ, мороз, відлига, знову мороз», – пояснили розслідувачі.

Крім того, на піраміді виявили сколи, тріщини та порожнини.

За даними журналістів, підприємство «Буд-Техпром», яке виготовило «зуби дракона», уклало договір на виготовлення споруд з управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ, де служив Олександр. У розпорядженні NGL.media з’явився договір, в якому йдеться про поставку 50 тис. загороджувальних пірамід на загальну суму 64,7 млн грн. Частину з них використали для облаштування фортифікацій.

Компанію створили у лютому 2024 року, а вже за кілька тижнів вона вийшла на ринок фортифікаційних споруд.

«При цьому компанія працювала і як посередник, поставляючи елементи фортифікацій для інших підрядників, так і отримувала власні підряди. За перший рік на цьому ринку «Буд-Техпром» отримав майже 3 млн грн чистого прибутку», – зазначають журналісти.

За даними NGL, «Буд-Техпром» є фігурантом кримінальної справи щодо розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Харківщині, яке, за даними слідства, організував колишній заступник мера Харкова Андрій Руденко. Компанія тоді була посередником, який продавав елементи для фортифікацій зі значною націнкою. Власнику «Буд-Техпром» Дмитру Косотухіну повідомили про підозру в розтраті майна та обрали запобіжний захід.

«Компанія “Буд-Техпром” протягом 2024-2025 рр. взяла участь у чотирьох відкритих електронних аукціонах на поставку загороджувальних пірамід командуванню Сил підтримки ЗСУ, у яких отримала перемогу. Утім, жоден з цих контрактів так і не був виконаний у тому числі через невідповідність продукції технічним вимогам», – йдеться у розслідуванні.

Згідно з одним текстом договору, з яким ознайомилися журналісти, компанія пропонувала поставляти піраміди вартістю 1080 грн за штуку, хоча більшість виробників просили більшу ціну. За словами одного з виробників фортифікаційних елементів, він «не взявся б за виготовлення пірамід за тією ціною», оскільки вона занижена та спонукає знехтувати якістю.

У Міноборони на запитання журналістів, чому там допустили використання загороджувальних пірамід неналежної якості, запевнили, що на стадії прийняття товару проблем із якістю не було. У міністерстві заявили, що компанія має сертифікати якості, зокрема і від самого Міноборони.