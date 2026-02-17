Караїмська громади Мелітополя «Джамаат»

Караїми належать до корінних народів України, але їхня історія, культура і традиції досі маловідомі. Навіть самі представники цієї нації сперечались, від кого вони походять – від євреїв чи хозарів, вони тюркомовні, але читають Тору. З Криму вони переселилися на захід України, зокрема в Галич, Кукезів на Львівщині та Луцьк. Розібратись у їхній непростій історії допоміг кандидат історичних наук, завідувач відділу юдаїки Львівського музею історії релігії Максим Мартин. Він прочитав лекцію у палаці імені Гната Хоткевича.

Як пояснює дослідник тематики, караїми виокремились окремою гілкою юдаїзму ще між XVIII і X століттям у Вавилонії. Караїмізм формувався як рух, опозиційний до талмудичного юдаїзму. Їхня синагога називалася кенаса. Донині така архітектура збереглася в Києві, Харкові, Мелітополі та Криму.

У ХІХ столітті на території Східної Європи існувало кілька караїмських громад, одна з найбільших – у Литві. Вважається, що всі караїми Східної Європи прийшли з Криму і розселилися переважно між XIII і XV століттям, завдяки діяльності українських князів, польських королів і князів Великого князівства литовського.

В Україні перші караїми з’явилися в Криму. Вони самі не могли точно відповісти на питання, коли вони там оселилися, відповідали – «давно» або «за генуезців». Їхнім головним центром у Криму було печерне гірське місто Чуфут-Кале біля Бахчисарая. Там був цвинтар, Йосафатова долина – як пам’ять про найбільший і найголовніший єврейський цвинтар біля Єрусалиму. Це було священне для них місце. Чуфут-Кале було ще й центром караїмського друкування. Там відкрили першу в Криму типографію, де друкували богослужбові книги єврейським квадратним шрифтом.

Йосафатова долина у Чуфут-Кале (фото з Вікіпедії)

У часи Кримського ханства караїми сконцентровано жили в кількох місцевостях в кримських горах. Але в 20-30 роки ХІХ століття потрохи розселялися з гірських міст. Багато караїмів жило в Мангупі. Менша громада була в Кафі (Феодосії).

На території материкової України караїмські громади, які розвинулися до завоювання Криму Росією, жили у Галичі і Залукві на Івано-Франківщині, Кукезові на Львівщині, Луцьку.

Луцька кенаса у 1930-х роках (фото Фото Тадуеша Ковальського, «Хроніки Любарта»)

За переказами, на Галичину караїми переселилися у XIII ст. Галицькому митрополиту про це повідомив караїмський рабин Леонович.

«Леонович зробив для нього переклад виписки зі старого молитовника. У 1246 році відбулася зустріч Батия з князем Данилом Романовичем, в результаті якої караїмські сімейства за договором переїжджають з Криму в Галич і там поселяються. Після татарського завоювання Данило активно запрошував нових переселенців», – каже дослідник.

Кенаса в Галичі, 1926 (фото Музею караїмської історії та культури. у Галичі)

Галицькі караїми, як і кукезівські, займалися землеробством або були візниками.

У Східній Європі караїмські громади традиційно послуговувалися тюркською мовою, але різними діалектами. Якщо в Криму їхня мова ближча до кримськотатарської, то на Волині, в Галичі, Литві караїми розмовляли діалектами, які ближчі до дуже давніх тюркських говірок. Але вони підтримували контакт і одружувалися між собою.

«Підставами для спілкування різних географічно віддалених громад караїмів Східної Європи було шлюбне законодавство. Воно в караїмів набагато строгіше, ніж в талмудистів, і засуджувало шлюби між родичами. Тому їм доводилось мандрувати в інші громади», – пояснив Максим Мартин.

Жіноче караїмське вбрання (фото Музею караїмської історії та культури. у Галичі)

Щодо їхнього походження також точилися дискусії. Декотрі з вчених спільноти вважали, що вони походять від євреїв, інші – від тюрків чи хозар. Великим противником рабиністичного єврейства був дослідник караїмської історії Авраам Фіркович, активний полеміст, який займався наукою і видавничою діяльністю. Він збирав караїмські старожитності і писав історію свого народу. Але згодом його запідозрили у підробці дат у рукописах і на старих надгробках.

Згодом розвивалися ідеї про військове походження караїмів як воїнів, їх називали нащадками тюрків. Такої версії дотримувався Серая Шапшал, духовний наставник караїмів (гахам), який був тюркологом-орієнталістом. Він вважав, що караїми перейняли тюркську мову десь в ранньому середньовіччі, караїмські слова, вирази і лексичні конструкції характерні для половецької або кипчацької мови. Шапшал говорив про спільне походження всіх діалектів караїмської мови Східної Європи із Криму.

Ет аяклак – караїмський пиріжок з м’ясом, що є у списку нематеріальної культурної спадщини України (фото Національної історичної бібліотеки України)

Шапшала згодом сильно критикував єврейський історик Маєр Балабан. Він сам досліджував, як розселялися караїмські громади. Наприклад, він вважав, що кукезівська громада – це караїми Львова, яких через релігійні конфлікти витіснили євреї-равиністи.

«Але коли Балабана, сильного скептика щодо будь-яких тюркських теорій у караїмському походженні, запросили як експерта нацисти, яким треба було з’ясувати, що ж то за нація, Балабан сказав, що це тюрки. Тюркська теорія багатьом караїмам допомогла врятуватися в часи окупації. Втім, усім врятуватися не вдалося, тому що німецькі начальники дуже часто самі вирішували безпосередньо на місцях», – розповідає Максим Мартин.

У кінці ХІХ століття, відколи караїмів вивели з-під обмежень, які накладали на євреїв, серед караїмської молоді дуже популярними заняттями були бізнес, військова служба і трохи наука. Однак російська революція і війна знищили всю освічену верхівку країни, зокрема й офіцерів. Це вплинуло й на чисельність караїмів. Зі всіх великих міст Російської імперії вони практично зникли, частина емігрувала. Тоді залишилася громада у Галичі і Луцьку. Виходець з останньої караїмської громади Кукезова Олександр Мардкович започатковував у Луцьку, де проживала невелика громада, перший журнал тюркською мовою.

Караїми Галича у 1933 році (фото Музею караїмської історії та культури. у Галичі)

Як і всі корінні народи Криму, караїми пережили депортацію. Їм заборонили носити національний одяг. У XX столітті на всю Східну Європу караїмів налічувалося до 2000. «Це була не просто мікронація, а вимираюча мікронація, якою вона є до сьогодні», – наголосив дослідник. Кількість караїмів, які зараз проживають в Україні, включно з Кримом, становить 1-2 тисяч, але це із врахуванням мішаних сімей.

Караїмський цвинтар у Залукві (фото Назарія Шевченка/Вікіпедія)

З їхніх пам’яток у Галичі зберігся караїмський квартал і новий цвинтар XIX-XX століття. Кенасу підірвали в 1980-х роках, а вівтарну частину з неї перевезли в Феодосію. Культові речі зберігають в Музеї караїмської історії і культури, що працює у Галичі.