На Арзамаському приладобудівному заводі спалахнула пожежа

У ніч на понеділок, 11 серпня, безпілотники атакували приладобудівний завод у російському місті Арзамас Нижньогородської області. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що атака на Арзамас почалася 11 серпня близько 03:55. Очевидці повідомили, що чули від 4 до 7 вибухів, перед цим помічали дрони, які летіли на низькій висоті.

Вибухи, зокрема, пролунали на Арзамаському приладобудівному заводі, на об’єкті спалахнула пожежа. Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін заявив, що під час атаки на промислові зони в Арзамасі одна людина загинула, ще дві отримали поранення.

«Сьогодні вночі здійснено атаку ворожими БпЛА по двох промислових зонах у Нижньогородської області. Їхня мета – наші промислові підприємства. При відбитті в Арзамаському окрузі жертв та пошкоджень уникнути не вдалося. Один співробітник загинув на місці, двох постраждалих доставлено до лікарні», – йдеться у дописі.

Арзамаський приладобудівний завод випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення.

Нагадаємо, вдень неділі, 10 серпня, у Республіці Комі вперше заявили про атаку ударних безпілотників. Щонайменше один безпілотник вдарив по території ТОВ «Лукойл-Ухтанефтепереробка».