Дрони СБУ вразили термінал зберігання БпЛА Shahed у Татарстані
У мережі з'явилося відео, як безпілотник влучає у будівлю логістичного хабу за 1300 км від України
Вранці суботи, 9 серпня, безпілотники Служби безпеки України уразили логістичний хаб у республіці Татарстан, де був термінал зберігання російських дронів Shahed. Внаслідок влучання зайнялася пожежа, повідомили у пресслужбі СБУ.
У соцмережах поширилося відео, на якому дрон влітає у будівлю логістичного хабу в населеному пункті Кзил-Юз. В СБУ підтвердили, що на відео – безпілотник ЦСО «А» СБУ.
Зверніть увагу – на відео присутня ненормативна лексика
«Після вибуху розпочалася пожежа», – повідомили в СБУ.
Зазначається, що відстань від логістичного хабу росіян до України – близько 1300 км.
Нагадаємо, у квітні в Татарстані також потрапив під дронову атаку завод з виробництва БпЛА Shahed. Він розташований на території особливої економічної зони «Алабуга» та за 2024 рік виготовив 6000 дронів Shahed/«Герань-2». За даними Генштабу ЗСУ, унаслідок атаки пошкоджено цех фінальної збірки БпЛА.