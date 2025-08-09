Момент влучання у будівлю логістичного хабу з дронами

Вранці суботи, 9 серпня, безпілотники Служби безпеки України уразили логістичний хаб у республіці Татарстан, де був термінал зберігання російських дронів Shahed. Внаслідок влучання зайнялася пожежа, повідомили у пресслужбі СБУ.

У соцмережах поширилося відео, на якому дрон влітає у будівлю логістичного хабу в населеному пункті Кзил-Юз. В СБУ підтвердили, що на відео – безпілотник ЦСО «А» СБУ.

Зверніть увагу – на відео присутня ненормативна лексика

«Після вибуху розпочалася пожежа», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що відстань від логістичного хабу росіян до України – близько 1300 км.

Нагадаємо, у квітні в Татарстані також потрапив під дронову атаку завод з виробництва БпЛА Shahed. Він розташований на території особливої економічної зони «Алабуга» та за 2024 рік виготовив 6000 дронів Shahed/«Герань-2». За даними Генштабу ЗСУ, унаслідок атаки пошкоджено цех фінальної збірки БпЛА.