Власники ТЦ «Гулівер» заявили про рейдерську атаку

Консорціум державних банків – «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», які управляють торговельно-офісним центром «Гулівер» у Києві, – заявив про спробу рейдерського захоплення паркінгу комплексу. Як повідомили в «Ощадбанку», 17 грудня до приміщень паркінгу увійшла група людей, які захопили технічні зони та забарикадувалися всередині.

За даними банку, дії групи супроводжували люди, що представлялися адвокатами та керівниками ТОВ «Автопарк Центр» – компанії, пов’язаної з підсанкційним громадянином Володимиром Поліщуком.

В «Ощадбанку» зазначили, що ще до переходу «Гулівер» у власність державних банків, попередній власник уклав довгостроковий договір оренди паркінгу з ТОВ «Автопарк Центр». На думку банків, це було зроблено з метою зберегти фактичний контроль над частиною об’єкта після стягнення майна. Водночас після переходу комплексу у власність консорціуму всі договори оренди, включно з цим, втратили чинність відповідно до законодавства про іпотеку, а жодних законних прав на паркінг у зазначеної компанії немає.

Учасники захоплення посилалися на ухвалу Господарського суду Києва від 16 грудня 2025 року, винесену суддею Олегом Спичаком. Однак у консорціумі кажуть, що виконання судових рішень здійснюється виключно в межах виконавчого провадження, яке у цьому випадку відкрито не було, а державні виконавці жодних документів банкам не надавали.

Консорціум також заявив, що вважає судову ухвалу необґрунтованою, такою, що обмежує право власності державних банків на користь підсанкційної особи, і планує її оскаржити.

Медичні заклади потребують інвестицій від бізнесу, особливо в умовах війни. Так, компанія ONUR GROUP допомогла оновити травматологічне відділення у Лікарні Святого Луки, що входить до екосистеми UNBROKEN. Тут щороку приймають понад 6000 пацієнтів, значна частина з яких – важкопоранені військові.



За даними банків, паркінг готували до відновлення повноцінної роботи в межах поступового запуску ТОК «Гулівер» після його тимчасового закриття через ризик надзвичайної ситуації. Доходи від його роботи планували спрямовувати на фінансування економіки та оборонно-промислового комплексу.

У консорціумі наголосили, що всі причетні до незаконних дій особи понесуть персональну відповідальність.

Зауважимо, що 26 липня «Гулівер» офіційно перейшов у власність державних банків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку». Відповідне право власності зареєстрували за банківським консорціумом у пропорції 80% та 20% відповідно. Об’єкт перейшов банкам як забезпечення за кредитом через невиконання боржником своїх зобов’язань.