Володимир Зеленський розповів Трампу про успіхи Сил оборони на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час контрнаступу на позиції окупантів на Добропільському напрямку Сили оборони взяли в полон близько 1000 російських солдатів. Крім того, президент повідомив про звільнення близько 360 км² українських територій.

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку 23 вересня Володимир Зеленський кілька разів подякував США за підтримку, зокрема за запуск програми продажу озброєння для України за гроші країн НАТО PURL. За словами президента України, за допомогою США Сили оборони змогли досягти успіхів на фронті.

«Протягом кількох місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон приблизно 1000 військових. Звичайно, ми будемо проводити обмін, завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість», – сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна потребує більшого тиску на Росію з боку США та інших країн, а також санкцій. Також Володимир Зеленський повністю підтримав позицію Дональда Трампа про необхідність припинення закупівлі російської нафти та газу країнами Європи. Нагадаємо, під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН Трамп заявив, що Європа та НАТО «фінансують війну проти себе ж».

Зазначимо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи Сил оборони на Добропільському напрямку – там українські бійці звільнили від окупантів сім населених пунктів, а ще дев'ять зачистили від російських ДРГ. За словами Сирського на Добропільському напрямку ЗСУ просунулися на глибину від трьох до семи кілометрів. Станом на 19 вересня головнокомандувач відзвітував про звільнення 160 км² території та ще 171 км² – зачищеної від ДРГ.