Дональд Трамп виступає на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виступу на саміті Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку різко розкритикував країни, які продовжують закуповувати нафту й газ в Росії. У вівторок, 23 вересня, він заявив, що ці країни «фінансують війну проти себе ж», передає «Суспільне».

Під час свого виступу Трамп звинуватив Індію та Китай у тому, що вони залишаються основним джерелом фінансів Росії через імпорт російських енергоносіїв. Крім того, Трамп звернув увагу, що російські нафту та газ продовжують купувати і європейські країни.

«Лише два тижні тому я дізнався, що країни НАТО в Європі й досі купують російські нафту й газ… Вони мають негайно припинити будь-яку купівлю енергоресурсів у росії. Інакше ми втратимо дуже багато часу. Задумайтеся. Вони фінансують війну проти себе ж», – сказав Дональд Трамп.

Президент США заявив, що якщо Росія не продемонструє готовність домовлятися про завершення війни в Україні, США готові застосувати «дуже сильні тарифи». Також Трамп закликав інші країни ухвалити таке ж рішення, не уточнивши, про які саме тарифи та обмеження йдеться.

Він вчергове зазначив, що російсько-українська війна не почалася б, якби він був президентом. Водночас він визнав, що сподівався, що завершити війну Росії проти України «буде простіше» через його відносини з російським диктатором Владіміром Путіним.

У своїй промові Дональд Трамп також розкритикував ООН за відсутність прогресу у врегулюванні міжнародних конфліктів. Він заявив, що вже зупинив сім воєн, і йому «довелося робити ці речі замість Організації Об'єднаних Націй».

Нагадаємо, на початку вересня Reuters із посиланням на чиновника Білого дому повідомило, що Трамп під час зустрічі «Коаліції охочих» заявив європейським лідерам, що їхні країни мають припинити купувати російську нафту. Згодом про те, що президент США незадоволений закупівлями російських енергоресурсів з боку Європи, заявив і президент України Володимир Зеленський.