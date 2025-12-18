Насичена грибна юшка із сушених лісових грибів
Рецепт на Святвечір0
До теми
Пісна страва, яка чудово зігріває та насичує. Основа смаку формується сушеними грибами та овочами, а бульйон і макарони роблять суп ситним. Рецепт від Picante Cooking розрахований на 7–8 порцій.
Інгредієнти
|Гриби сушені
|100 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Морква велика
|1 шт.
|Олія рослинна
|3 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Бульйон овочевий
|1,5 л
|Зелена цибуля
|½ пучка
|Макарони дрібні
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Залийте сушені гриби 300 мл окропу та залиште настоюватися 20 хвилин. Відцідіть гриби, зберігаючи рідину.
Крок 2
Розігрійте олію в каструлі. Додайте цибулю та моркву, посоліть, перемішайте і пасеруйте на середньому вогні 10 хвилин, час від часу помішуючи.
Крок 3
Влийте в каструлю овочевий бульйон та рідину від відмочених грибів. Дрібно поріжте гриби та додайте в суп. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть на повільному вогні 1 годину.
Крок 4
Вимкніть вогонь, додайте зелену цибулю, накрийте кришкою та залиште настоюватися 10 хвилин.
Крок 5
В окремій каструлі відваріть макарони у великій кількості підсоленої киплячої води до готовності.
Крок 6
Подавайте юшку гарячою, додаючи макарони або локшину за бажанням, прикрашаючи свіжою зеленню.