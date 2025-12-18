Пісна страва, яка чудово зігріває та насичує. Основа смаку формується сушеними грибами та овочами, а бульйон і макарони роблять суп ситним. Рецепт від Picante Cooking розрахований на 7–8 порцій.

Інгредієнти

Гриби сушені 100 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква велика 1 шт. Олія рослинна 3 ст. л. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Бульйон овочевий 1,5 л Зелена цибуля ½ пучка Макарони дрібні 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Залийте сушені гриби 300 мл окропу та залиште настоюватися 20 хвилин. Відцідіть гриби, зберігаючи рідину.

Крок 2 Розігрійте олію в каструлі. Додайте цибулю та моркву, посоліть, перемішайте і пасеруйте на середньому вогні 10 хвилин, час від часу помішуючи.

Крок 3 Влийте в каструлю овочевий бульйон та рідину від відмочених грибів. Дрібно поріжте гриби та додайте в суп. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть на повільному вогні 1 годину.

Крок 4 Вимкніть вогонь, додайте зелену цибулю, накрийте кришкою та залиште настоюватися 10 хвилин.

Крок 5 В окремій каструлі відваріть макарони у великій кількості підсоленої киплячої води до готовності.