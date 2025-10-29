Грибний крем-суп з вершками. Рецепт дня0
Ароматний суп можна приготувати на свіжозібраних лісових грибах або купованих печерицях. Починайте приготування у глибокій каструлі, щоб вмістити всі інгредієнти. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гриби
|600 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Селера, стебло
|2 шт.
|Часник
|10 г
|Петрушка, пучок
|20 г
|Чебрець
|1 шт.
|Овочевий бульйон
|1.5 л
|Вершки 15%
|70 мл
|Чіабата
|1 шт.
|Оливкова олія
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте та довільно наріжте гриби, цибулю, селеру та часник (4 зубчики). Помийте та обсушіть петрушку. Дрібно порубайте й трохи відкладіть для подачі супу. Помийте та обсушіть листя чебрецю.
Крок 2
Розігрійте на середньому вогні у великій каструлі олію. Додайте подрібнені цибулю, селеру, часник, зелень (петрушка, чебрець) та гриби. Закрийте кришку і смажте до м’якості інгредієнтів. Коли гриби стануть м’якими, відкладіть 4 ст. л. для подачі з чіабатою.
Крок 3
Налийте бульйон в каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні. Зменште вогонь до мінімального та тушкуйте ще 15 хвилин.
Крок 4
Вимкніть вогонь. Приправте суп сіллю та перцем. Збийте страву заглибним блендером до кремоподібного стану. Влийте вершки, увімкніть середній вогонь, доведіть суп до кипіння та вимкніть вогонь.
Крок 5
Наріжте скибками чіабату. Підсмажте на гарячій сковороді. Покладіть зверху на кожен хлібний шматок відкладені обсмажені гриби. Насипте суп у миски, прикрасьте подрібненою петрушкою. Подавайте разом із чіабатою.