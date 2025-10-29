Ароматний суп можна приготувати на свіжозібраних лісових грибах або купованих печерицях. Починайте приготування у глибокій каструлі, щоб вмістити всі інгредієнти. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Гриби 600 г Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Селера, стебло 2 шт. Часник 10 г Петрушка, пучок 20 г Чебрець 1 шт. Овочевий бульйон 1.5 л Вершки 15% 70 мл Чіабата 1 шт. Оливкова олія за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте та довільно наріжте гриби, цибулю, селеру та часник (4 зубчики). Помийте та обсушіть петрушку. Дрібно порубайте й трохи відкладіть для подачі супу. Помийте та обсушіть листя чебрецю.

Крок 2 Розігрійте на середньому вогні у великій каструлі олію. Додайте подрібнені цибулю, селеру, часник, зелень (петрушка, чебрець) та гриби. Закрийте кришку і смажте до м’якості інгредієнтів. Коли гриби стануть м’якими, відкладіть 4 ст. л. для подачі з чіабатою.

Крок 3 Налийте бульйон в каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні. Зменште вогонь до мінімального та тушкуйте ще 15 хвилин.

Крок 4 Вимкніть вогонь. Приправте суп сіллю та перцем. Збийте страву заглибним блендером до кремоподібного стану. Влийте вершки, увімкніть середній вогонь, доведіть суп до кипіння та вимкніть вогонь.