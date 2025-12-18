Найбільші закупівлі припали на нафту і дистиляти, пасажирські вагони та електроенергію

У 2025 році АТ «Укрзалізниця» уклала угоди на постачання продукції на 38,3 млрд грн. У закупівлях взяли участь понад 3 тис. компаній, з яких 2013 стали постачальниками, а 850 нових учасників долучилися до торгів уперше, пише RAIL.insider.

Загалом провели понад 10 тис. тендерів, з яких 67,4% завершилися успішно. Середня конкуренція на торгах становила 1,89 учасника.

Найбільші закупівлі припали на нафту і дистиляти, пасажирські вагони та електроенергію. Також компанія закуповувала рейки, мастильні матеріали, металопрокат, комплектуючі для локомотивів та рухомого складу, а також послуги з ремонту і технічного обслуговування.

За словами директора із закупівель Олександра Находа, ринок помітно змінив ставлення до тендерів УЗ: 65% учасників оцінили закупівлі позитивно.

До слова, у 2025 році обсяг перевезень вантажів «Укрзалізницею» скоротиться на 7% – зі 173 млн тонн до 160 млн тонн. У наступні роки планується поступове зростання до 161 млн і 162 млн тонн відповідно.

Член наглядової ради Сергій Лещенко попередив про критичну нестачу коштів на покриття збитків від пасажирських перевезень та закликав державу до дій. У рамках стабілізації фінансового стану УЗ планує поступову індексацію вантажних тарифів у два етапи – спочатку +27%, потім +11%, що може забезпечити близько 22 млрд грн додаткових доходів з урахуванням росту цін виробників.

Як писав раніше ZAXID.NET, у 2025 році для підтримки фінансів компанії уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду, а на наступний рік у бюджеті передбачено приблизно 16 млрд грн.